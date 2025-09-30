Éð°æÁÔ¡¡¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¼¡×ÂçÊª2À¤¤ÎÇÐÍ¥¡õ¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤È¥´¥ë¥ÕËþµÊ3¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉð°æÁÔ¡Ê52¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÈÇÐÍ¥¤È¤Î¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖTHE CLUB¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¡¡ÃÓÆâ·Å¥×¥í¤ÈÇÐÍ¥¤Î»þÇ¤Í¦µ¤¤¯¤ó¤È¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹Á°¤Ç¤Î¼«¿È¤È¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÃÓÆâ·Å¡¢ÇÐÍ¥¤Î»þÇ¤»°Ïº¤ÎÄ¹ÃË¤ÇÇÐÍ¥¤Î»þÇ¤Í¦µ¤¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡¼¡¡¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Éð°æ¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢Í¦µ¤¤Ï¡Ö¤µ¤¤¤Ã¤³¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡¢ÃÓÆâ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£