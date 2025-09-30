東北地方の自然や文化を、体験型観光「アドベンチャートラベル（ＡＴ）」の旅先としてアピールし、インバウンド（訪日外国人客）誘致につなげようとする取り組みが進んでいる。

日本政府観光局と東北観光推進機構は海外の旅行業者らを招き、東北６県を巡る視察を実施。参加者は青森県八戸市の「みちのく潮風トレイル」を歩いて、変化する海岸の景観や食文化を堪能した。

ＡＴとは、旅行者が旅先の自然や文化を体験を通じて楽しむ旅のスタイルで、欧米豪の富裕層を中心に人気を集める。一般的な旅行より滞在時間が長く、消費額も高いなど観光地への経済効果が大きい。

「美しい風景が移り変わるのが素晴らしいね」。八戸市では２０日、海外の旅行会社やメディア関係者ら１７人が、みちのく潮風トレイルの約８キロのコースを歩き、岩場や砂浜、空と海の広がる芝生地と、多彩な景色をゆっくりと楽しんでいた。

米国に本部を置き、世界でＡＴを推進する団体「ＡＴＴＡ」が参加者を募った。同団体のツアー担当で、米国から参加したジェイニー・ウェルシュさん（３４）は「東北はそれぞれの県に文化や伝統があり、違いがあって面白い。ＡＴに適している」と太鼓判を押した。

今回の視察は、１５〜２２日に行われ、参加者は山形県で湯殿山参拝、秋田県ではマタギ体験、岩手県でシーカヤックと、東北各地の魅力を満喫し、最終日には日本と海外の旅行会社による商談会も開かれた。

東北観光推進機構は今後、〈１〉東北全体を巡る広域商品の開発〈２〉ＡＴ商品を手がける地元の旅行会社や団体の強化〈３〉ガイドの育成――を目指すとした。同機構の渡辺厚・推進本部長は「東北の魅力は欧米豪市場ではまだ知られていない。インバウンドを増やし、地域経済への貢献や持続可能な観光、地域づくりを目指す」と話している。