大青山生物圏保護区の景色。（資料写真、フフホト＝新華社記者／李雲平）

【新華社フフホト9月30日】中国内モンゴル自治区林業・草原局はこのほど、国連教育科学文化機関（ユネスコ）が27日に同自治区の大青山生物圏保護区を新たに世界生物圏保存地域（ユネスコエコパーク）の一つとして認定したと明らかにした。

大青山生物圏保護区は同自治区の陰山山脈中部に位置し、面積は約3900平方キロに及ぶ。陰山山脈の生物多様性と生態系の豊かさが最も顕著に表れている地域とされ、保護区内には約1200種の高等植物が生育し、300種の脊椎動物、1800種の節足動物が生息している。

2008年に国家級自然保護区に指定された同自然保護区は、主に青海トウヒ(Picea crassifolia Kom）やコノテガシワ（Platycladus orientalis）などの種の群落を代表とする山林や低木林、草地の生態系、および希少種や絶滅危惧種を保護している。

大青山生物圏保護区で野生に放されたシフゾウの個体群から新たに誕生したシフゾウの子ども。（資料写真、フフホト＝新華社記者／李雲平）

希少種や絶滅危惧種の野生個体群を科学的かつ秩序正しく回復・再建するため、国家林業・草原局と内モンゴル自治区政府は21年9月、自治区内の大青山国家級自然保護区においてモウコノウマとシフゾウの個体群拡散・拡大および野生復帰プロジェクトを共同で実施し、モウコノウマ6頭とシフゾウ27頭を野外環境に戻した。現在、保護区内のモウコノウマとシフゾウの自然繁殖による個体数はそれぞれ17頭と64頭に増加している。（記者/李雲平）