ダイソー×人気コラボにまさかのアイテムが登場！「さわやかで使いやすい♡」珍しいグッズ
アロマグッズの種類が豊富なダイソーで、なんと「東京ガールズコレクション」とのコラボのアロマディフューザーを発見！珍しいなと思い購入してみました。柑橘系がベースのさわやかな香り♡香りの強さも控えめで使いやすい印象です。ボトルのデザインも可愛いので、インテリアとしてもおすすめですよ！
商品名：アロマディフューザー（シトラスウッド）
商品情報
商品名：アロマディフューザー（シトラスウッド）
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
まさかのTGCコラボ♡ダイソーの『アロマディフューザー（シトラスウッド）』
アロマディフューザーの種類が豊富なダイソー。雑貨屋さんレベルの商品がお手頃価格で購入できるので、筆者も愛用しています！
今回紹介するのは、そんなダイソーで見つけた『アロマディフューザー（シトラスウッド）』。シトラスウッドの香りのアロマディフューザーです。
価格は330円（税込）です。
実は、このアロマディフューザーは「東京ガールズコレクション（TGC）」とのコラボ商品なんです！
アロマグッズでTGCコラボは珍しいなと思い、購入してみました。
穏やかでさっぱりした香り♡強さはかなり控えめで使いやすい！
キャップを取り外し、中蓋を取り外します。
キャップを再度取り付けたら、スティックを入れます。
落ち着きのある香りに期待してウッド系を購入したのですが、ウッド感はあまり感じられませんでした。
さわやかな柑橘系の香りがベースとなっていますが、ウッドというだけあって甘さは控えめですっきりとしています。
穏やかでさっぱりした香りなので、どんな場所でも使いやすいと思います。
ただ、香りの強さはかなり控えめです。鼻を近づければ香り自体はしっかりするので、スティックを増やして使用するのもいいかもしれません。
ボトルのデザインが可愛いので、インテリアにもおすすめですよ♡
今回はダイソーの『アロマディフューザー（シトラスウッド）』を紹介しました。
すっきりとした香りなので、甘い香りのアロマディフューザーが苦手な方でも比較的使いやすいと思いました！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。