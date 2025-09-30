ダイソー×人気コラボにまさかのアイテムが登場！「さわやかで使いやすい♡」珍しいグッズ

アロマグッズの種類が豊富なダイソーで、なんと「東京ガールズコレクション」とのコラボのアロマディフューザーを発見！珍しいなと思い購入してみました。柑橘系がベースのさわやかな香り♡香りの強さも控えめで使いやすい印象です。ボトルのデザインも可愛いので、インテリアとしてもおすすめですよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：アロマディフューザー（シトラスウッド）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

まさかのTGCコラボ♡ダイソーの『アロマディフューザー（シトラスウッド）』

アロマディフューザーの種類が豊富なダイソー。雑貨屋さんレベルの商品がお手頃価格で購入できるので、筆者も愛用しています！

今回紹介するのは、そんなダイソーで見つけた『アロマディフューザー（シトラスウッド）』。シトラスウッドの香りのアロマディフューザーです。

価格は330円（税込）です。

実は、このアロマディフューザーは「東京ガールズコレクション（TGC）」とのコラボ商品なんです！

アロマグッズでTGCコラボは珍しいなと思い、購入してみました。

穏やかでさっぱりした香り♡強さはかなり控えめで使いやすい！

キャップを取り外し、中蓋を取り外します。

キャップを再度取り付けたら、スティックを入れます。

落ち着きのある香りに期待してウッド系を購入したのですが、ウッド感はあまり感じられませんでした。

さわやかな柑橘系の香りがベースとなっていますが、ウッドというだけあって甘さは控えめですっきりとしています。

穏やかでさっぱりした香りなので、どんな場所でも使いやすいと思います。

ただ、香りの強さはかなり控えめです。鼻を近づければ香り自体はしっかりするので、スティックを増やして使用するのもいいかもしれません。

ボトルのデザインが可愛いので、インテリアにもおすすめですよ♡

今回はダイソーの『アロマディフューザー（シトラスウッド）』を紹介しました。

すっきりとした香りなので、甘い香りのアロマディフューザーが苦手な方でも比較的使いやすいと思いました！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。