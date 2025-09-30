　高石あかり

　俳優の高石あかりがヒロインを務め、２９日からスタートしたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の初回世帯平均視聴率が、１６・０％だったことが３０日、分かった。２５年前期「あんぱん」の１５・４％から０・６ポイントアップした。個人平均は８・７％だった。（ビデオリサーチ調べ、関東地区）

　「ばけばけ」は急速に西洋化する明治時代の日本を舞台に、時代に埋もれていった人々の姿を描く。高石は「怪談」で知られる小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻・小泉セツがモデルの主人公・松野トキを演じる。

　◆個人視聴率が発表された２０年「エール」以降の初回視聴率は以下の通り。（　）内は個人。

　２５年前期「あんぱん」　１５・４　（８・６）

　２４年後期「おむすび」　１６・８　（９・４）

　２４年前期「虎に翼」　１６・４　（９・３）

　２３年後期「ブギウギ」　１６・５　（９・４）

　２３年前期「らんまん」　１６・１　（８・８）

　２２年後期「舞いあがれ！」　１６・３　（９・０）

　２２年前期「ちむどんどん」　１６・７　（９・３）

　２１年後期「カムカムエヴリバディ」　１６・４　（９・０）

　２１年前期「おかえりモネ」　１９・２　（１０・６）

　２０年後期「おちょやん」　１８・８　（１０・４）

　２０年前期「エール」　２１・２　（１１・４）