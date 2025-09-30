俳優の高石あかりがヒロインを務め、２９日からスタートしたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の初回世帯平均視聴率が、１６・０％だったことが３０日、分かった。２５年前期「あんぱん」の１５・４％から０・６ポイントアップした。個人平均は８・７％だった。（ビデオリサーチ調べ、関東地区）

「ばけばけ」は急速に西洋化する明治時代の日本を舞台に、時代に埋もれていった人々の姿を描く。高石は「怪談」で知られる小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻・小泉セツがモデルの主人公・松野トキを演じる。

◆個人視聴率が発表された２０年「エール」以降の初回視聴率は以下の通り。（ ）内は個人。

２５年前期「あんぱん」 １５・４ （８・６）

２４年後期「おむすび」 １６・８ （９・４）

２４年前期「虎に翼」 １６・４ （９・３）

２３年後期「ブギウギ」 １６・５ （９・４）

２３年前期「らんまん」 １６・１ （８・８）

２２年後期「舞いあがれ！」 １６・３ （９・０）

２２年前期「ちむどんどん」 １６・７ （９・３）

２１年後期「カムカムエヴリバディ」 １６・４ （９・０）

２１年前期「おかえりモネ」 １９・２ （１０・６）

２０年後期「おちょやん」 １８・８ （１０・４）

２０年前期「エール」 ２１・２ （１１・４）