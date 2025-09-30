アマゾンジャパンは、プライム会員向けサービス「Prime Video」で10月から配信開始する作品を発表した。

新たに配信される作品は、お笑い芸人・松原タニシのノンフィクションを原作とした大ヒットホラー映画の第2弾となる「事故物件ゾク 恐い間取り」や、霊が見えるようになってしまった女子高生が、ひたすら霊を無視してやり過ごそうとする姿を描いた人気漫画を実写化したホラーコメディ「見える子ちゃん」など。

(c)2025「事故物件ゾク 恐い間取り」製作委員会

(c)2025「見える子ちゃん」製作委員会

海外映画は、児童文学「オズの魔法使い」に登場する魔女たちの知られざる物語を描いた名作ブロードウェイミュージカルを映画化した「ウィキッド ふたりの魔女」や、闇社会で裏切りにあったプロの強盗パーカー（マーク・ウォールバーグ）が、頭の切れる詐欺師グロフィールド（ラキース・スタンフィールド）と手を組んで、さまざまな悪党を欺きながらキャリア史上最高の強盗計画に挑むアクションスリラー「プレイ・ダーティー」などが配信される。

(c) 2024 Universal Studios. All Rights Reserved.

(c) Amazon Content Services LLC

Prime Video内に開設した「SPOTV」チャンネルでは、10月1日から始まる「MLB ポストシーズン」をライブ配信する。ポストシーズン期間中の試合開催日に毎日1試合を厳選し、特に大谷翔平選手、山本由伸投手が所属するロサンゼルス・ドジャースの試合は必ず配信する。また、世界中から注目の集まるチャンピオンを決定するワールドシリーズは全試合をライブ配信する。

MLB trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com (c)Getty Images

10月の新着予定作品一覧 映画（日本） 10月1日 「チャチャ」 「のだめカンタービレ 最終楽章 前編」 「のだめカンタービレ 最終楽章 後編」 10月2日 「ノルウェイの森」 10月3日 「見える子ちゃん」 ＊独占配信 10月4日 「愛されなくても別に」 ＊独占配信 10月8日 「おいしくて泣くとき」 ＊見放題独占配信 10月10日 「事故物件ゾク 恐い間取り」 ＊独占配信 10月11日 「違国日記」 10月15日 「あの人が消えた」 「グッドモーニングショー」 「テルマエ・ロマエ」 「テルマエ・ロマエⅡ」 「夏目アラタの結婚」 10月16日 「忌怪島 きかいじま」 10月24日 「もしも徳川家康が総理大臣になったら」 ＊見放題独占配信 映画（海外） 10月1日 「プレイ・ダーティー」（Play Dirty／アメリカ） ＊午後4時から独占配信 「リアリティ」 10月8日 「ラブ･メンテナンス」（Maintenance Required／イギリス） ＊午後4時から独占配信 10月11日 「ウィキッド ふたりの魔女」 10月16日 「私たちの過ち」（Culpa Nuestra／スペイン） ＊午前9時から独占配信 10月23日 「ホスト：宿されし者」（Host／タイ） ＊午前1時から独占配信 10月24日 「エデン ～楽園の果て～」（Eden／アメリカ） ＊午後4時から独占配信 10月29日 「ヘッダ」（Hedda／イギリス） ＊午後4時から独占配信 アニメ映画（日本） 10月2日 「映画クレヨンしんちゃん アクション仮面VSハイグレ魔王」 「映画クレヨンしんちゃん ブリブリ王国の秘宝」 「映画クレヨンしんちゃん 雲黒斎の野望」 「映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険」 「映画クレヨンしんちゃん 暗黒タマタマ大追跡」 「映画クレヨンしんちゃん 電撃！ブタのヒヅメ大作戦」 「映画クレヨンしんちゃん 爆発！温泉わくわく大決戦」 「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶジャングル」 「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ！オトナ帝国の逆襲」 「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ！戦国大合戦」 「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード」 「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ！夕陽のカスカベボーイズ」 「映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶブリブリ 3分ポッキリ大進撃」 「映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ 踊れ！アミーゴ！」 「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾！」 「映画クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者」 「映画クレヨンしんちゃん オタケベ！カスカベ野生王国」 「映画クレヨンしんちゃん 超時空！嵐を呼ぶオラの花嫁」 「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦」 「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ！オラと宇宙のプリンセス」 「映画クレヨンしんちゃん バカうまっ！ Ｂ級グルメサバイバル！！」 「映画クレヨンしんちゃん ガチンコ！逆襲のロボとーちゃん」 「映画クレヨンしんちゃん オラの引越し物語 サボテン大襲撃」 「映画クレヨンしんちゃん 爆睡！ユメミーワールド大突撃」 「映画クレヨンしんちゃん 襲来!!宇宙人シリリ」 「映画クレヨンしんちゃん 爆盛！カンフーボーイズ ~拉麺大乱~」 「映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン ～失われたひろし～」 「映画クレヨンしんちゃん 激突！ラクガキングダムとほぼ四人の勇者」 「映画クレヨンしんちゃん 謎メキ！花の天カス学園」 「映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝」 「しん次元！クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 ～とべとべ手巻き寿司～」 テレビドラマ（日本） 10月1日 「アオハライド Season1」 「アオハライド Season2」 「アンメット ある脳外科医の日記」 「サイレーン 刑事×彼女×完全悪女」 「GTO（2012）」 「GTO（2014）」 「それぞれの孤独のグルメ」 「ソロ活女子のススメ5」 「マウンテンドクター」 「まんぷく」 「密告はうたう2 警視庁監察ファイル」 10月6日 「シナントロープ」 ＊見放題独占配信 10月7日 「夫よ、死んでくれないか」 10月10日 「できても、できなくても」 ＊見放題独占配信 10月12日 「すべての恋が終わるとしても」 10月17日 「コーチ」 ＊見放題独占配信 テレビドラマ（海外） 10月22日 「ハーラン・コーベン／ラザルス」シーズン1 （Harlan Coben's Lazarus／アメリカ）＊午後4時から独占配信 10月31日 「コメティエラ ～土を食べる者～」シーズン1（Cometierra／メキシコ） ＊午後3時から独占配信 「トレメンベ刑務所」シーズン1（Tremembe／ブラジル） ＊正午から独占配信 テレビドラマ（韓国） 10月1日 「大王世宗」 「蝶よ花よ～僕の大切な宝物～」 「深夜2時のシンデレラ」 10月15日 「総理と私」 テレビドラマ（中国） 10月3日 「転生令嬢～キスから始まるロマンス～」 10月4日 「月照らす、君を想ふ ～The Moon Brightens for You～」（全36話） テレビアニメ（日本） 10月1日 「結婚指輪物語」 「最凶の支援職【話術士】である俺は世界最強クランを従える」 「サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話」 「BEASTARS 第１期」 「無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～」 10月2日 「ある日、お姫様になってしまった件について」 「かくりよの宿飯 弐」 「破産富豪 The Richest Man in GAME」 「Let’s Play クエストだらけのマイライフ」 10月3日 「太陽よりも眩しい星」 ＊見放題最速配信 「ポーション、わが身を助ける」 10月4日 「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」 ＊見放題最速配信 「SANDA」 ＊見放題独占配信 「しゃばけ」 ＊見放題独占配信 「SPY×FAMILY Season 3」 「僕のヒーローアカデミア 第8期」 「ワンパンマン」 「ワンパンマン 第2期」 10月6日 「悪食令嬢と狂血公爵」 「野原ひろし 昼メシの流儀」 「不器用な先輩。」 「ワンパンマン 第3期」 10月7日 「ガングリオン」 「SI-VIS: The Sound of Heroes」 「3年Z組銀八先生」 「終末ツーリング」 「信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト「無限ガチャ」でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆「ざまぁ！」します！」 「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」 「2200年ねこの国ニッポン」 「外れスキル《木の実マスター》～スキルの実（食べたら死ぬ）を無限に食べられるようになった件について～」 「陛下わたしを忘れてください」 「矢野くんの普通の日々」 「私を喰べたい、ひとでなし」 「結婚指輪物語Ⅱ」 10月8日 「DIGIMON BEATBREAK」 「友達の妹が俺にだけウザい」 「とんでもスキルで異世界放浪メシ2」 ＊見放題最速配信 「忍者と極道」 ＊見放題独占配信 「不滅のあなたへ Season3」 10月9日 「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」 「デブとラブと過ちと！」 「嘆きの亡霊は引退したい」第2クール 「龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-」 10月10日 「アルマちゃんは家族になりたい」 「機械じかけのマリー」 「キングダム」第6シリーズ 「千歳くんはラムネ瓶のなか」 10月11日 「笑顔のたえない職場です。」 「父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。」 「ポケットモンスター エピソード：メガシンカ」 ＊見放題独占配信 10月12日 「転生悪女の黒歴史」 10月14日 「グノーシア」 10月16日 「異世界かるてっと」 「異世界かるてっと２」 「異世界かるてっと３」 10月17日 「キミと越えて恋になる」 10月18日 「ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん」 10月22日 「モンスターストライク デッドバースリローデッド」 テレビアニメ（海外） 10月29日 「ハズビン・ホテルへようこそ」シーズン2（Hazbin Hotel／アメリカ） ＊午後4時から独占配信 テレビアニメ（中国） 10月5日 TVアニメ「羅小黒戦記」 10月6日 「シンデレラ・シェフ ～萌妻食神～」 「不死身な僕の日常」 ドキュメンタリー（日本） 10月7日 「幸せのエール ～記憶をめぐり つむぐ 故郷の旅～」 ドキュメンタリー（海外） 10月9日 「セイクワン・バークリー ～不屈の闘志～」（Saquon／イギリス） ＊午後4時から独占配信 10月10日 「ジョン･キャンディ：自分が好きだ」（John Candy: I Like Me／アメリカ）＊午後4時から独占配信 10月17日 「ハリウッド･ハスラー：きらめき、誘惑、詐欺の罠」（Hollywood Hustler: Glitz, Glam, Scam／アメリカ） ＊午後4時から独占配信 10月23日 「アレン･アイバーソン：背番号3の素顔」 （Allen IV3rson／アメリカ）＊午後4時から独占配信 音楽 10月2日 「Star Song Special」シーズン2 10月10日 「VIVA THE UNDERDOGS」 バラエティー（日本） 10月16日 「ラブ トランジット」シーズン3 ＊独占配信 スポーツ 10月1日 「MLB ポストシーズン」