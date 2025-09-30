YONEXフェスにレジェンドが集結 伊達公子＆ヒンギスも参戦
女子テニス大会『東レ・パンパシフィック・オープンテニストーナメント2025』の開催期間中に行われるイベント『YONEX Tennis Festival with TORAY PPO TENNIS』（YONEX株式会社）に、国内外のレジェンドプレイヤーが集結。国民栄誉賞も受賞した車いすテニス界のレジェンド・国枝慎吾さん、車いすテニス世界ランク1位の小田凱人選手、女子テニス界のレジェンド・伊達公子さん、さらに元世界女王のマルチナ・ヒンギスさんらによるエキシビションマッチが行われる。
【写真】かつて“天才少女”の名を欲しいままにしたマルチナ・ヒンギスが来日
『YONEX Tennis Festival with TORAY PPO TENNIS』はテニス人口の底上げを目的にジュニア選手や一般参加者への普及を目的に開催されており、YONEX所属のプロ選手によるレッスンや、初心者でも楽しくラリーが出来るテニピンinセンターコートなど、毎回様々な趣向を凝らした催しが行われている。
さらに今イベントでの最注目は、4名のレジェンドプレイヤーの集結だ。世界ランキング1位を長年維持し、引退後に国民栄誉賞も授与した車いすテニスの第一人者である国枝慎吾さん。その国枝さんからバトンを受け継ぎ、車いすテニスの全米オープン優勝を果たした世界ランク1位の小田凱人選手。そして長年に渡り国内女子テニス界を牽引し、“ライジングショット”で世界の強豪と互角に渡り合った伊達公子さん。さらに、現役時代は“天才少女”“妖精”と呼ばれ、日本においても国民的人気を誇ったマルチナ・ヒンギスさんも登場。レジェンドプレイヤー4名によるエキシビションマッチが開催されるとあり、色あせることのないスーパープレイも飛び出すに違いない。
そのほかにも、世界最大級のエアスライダーやふわふわアスレチック、お祭りブースなど、テニス以外のイベントも盛りだくさんの『YONEX Tennis Festival with TORAY PPO TENNIS』は、10月19日（日）に有明テニスの森公園にて開催。
