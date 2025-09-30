ENHYPEN、ワールドツアーのアンコール公演が早々に全席完売！絶大な人気を証明

ボーイズグループENHYPENのワールドツアーアンコールコンサートが素早く全席完売となり、人気アイドルとしての地位を確立した。

【写真】ニキ、大人びた眼差しにファン悶絶

9月30日、所属事務所BELIFT LABによると、ENHYPENのワールドツアーのアンコール公演「ENHYPEN WORLD TOUR‘WALK THE LINE’：FINAL」のチケットが、29日にファンクラブ先行販売開始後、全席完売となった。

視野制限席の一部を含めた3公演がすべて完売し、ENHYPENは強固なファン層はもちろん、絶大な人気を再確認させた。

なお、今回のアンコールコンサートは、来る10月24〜26日、ソウル松坡（ソンパ）区のKSPO DOMEで開催される。オフライン公演だけでなく、オンラインライブ配信も行われ、世界中のENGENE（ENHYPENのファンネーム）とともにする予定だ。

10月3日から始まるシンガポール公演も、当初予定されていた2公演が全席完売となり、1公演の追加開催が決定した。これにより、ENHYPENは10月3〜5日までの3日間、シンガポール・インドア・スタジアムで公演を行い、ファンと顔を合わせる。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。