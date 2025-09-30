乃木坂46梅澤美波、5年前のへそ出しビジュ披露「大人っぽすぎてびっくり」「憧れのスタイル」と反響
【モデルプレス＝2025/09/30】乃木坂46の梅澤美波が29日、自身のInstagramを更新。写真集発売から5年を迎え、当時の写真を公開し、反響が寄せられている。
【写真】梅澤美波「21歳とは思えぬ雰囲気」とへそ出しビジュ
梅澤は「写真集『夢の近く』発売から、今日で丸5年みたいです」と報告。白のクロップド丈のタンクトップに黒のパンツを合わせたへそ出しスタイルで、スーパーマーケットのレジ付近で撮影されたショットなどを公開した。「良い思い出！宝物！」と感慨深い思いをつづり、ストーリーズでは同投稿を引用して「21歳のわたし」と紹介している。
この投稿に、ファンからは「当時から大人っぽすぎてびっくり」「21歳とは思えぬ雰囲気」「スタイル抜群」「憧れのスタイル」「5年前も今も美しい」「写真集宝物です」「もう5年も経ったんだ！早い」といった声が上がっている。(modelpress編集部)
