居酒屋デートでドリンク注文直後、女子のテンションを上げる一言９パターン
居酒屋でファーストドリンクが運ばれてくるまでの時間を盛り上げたいと思ったとき、どんな一言が効果的でしょうか。今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考にした、「居酒屋デートでドリンク注文直後、女の子のテンションを上げる一言」をご紹介します。
【１】「俺、お酒を飲む前のこの瞬間って好きなんだよねー」と、今が貴重な時間であることを告げる
「言いたいことはすごく分かる」（３０代女性）など、乾杯前の時間を貴重と考える女の子もいるようです。「こういう微妙な感覚を共感できるのってすごく嬉しい！」という一言を添えれば、女の子との距離もさらに縮まるかもしれません。
【２】「今日は全部◯◯ちゃんのおごりだから！」と、あえて困らせる
「困ると『何で？ 何で？』とかいっぱいしゃべっちゃう（笑）」（２０代女性）など、ピンチを切り抜けようとして結果的に会話が盛り上がることもあるようです。「困った◯◯ちゃん、かわいい！」など、ちょっと冷やかしてみるのも、会話を盛り上げるスパイスになるでしょう。
【３】「さっき有名人いたの気づいた？」と、意外性のある話を切り出す
「話題をきちんと取っておくのがスゴい！」（２０代女性）など、段取りの良さに感心する女の子もいるようです。「◯◯ちゃん、さっき背中についたゴミを取ってくれてたでしょ」など女の子の行動にも言及すると、さらにキュンとさせられるかもしれません。
【４】「えー！ チョイスがシブい！」と、女の子の好みにツッコミを入れて盛り上げる
「恥ずかしいような嬉しいような感じ（笑）」（２０代女性）など、食の好みの話題が盛り上がることもあるようです。ただし、ツッコミっ放しではなく、「でも、実は俺もこういうチョイスが好み！」と共感を示すのも忘れないようにしましょう。
【５】「その服かわいい！ どこで買ったの？」と、女の子の洋服をほめる
「何度言われても、テンション上がる！」（２０代女性）など、ファッションをほめられることを喜ぶ女の子もいるようです。「今度、俺の服買いに行くの付き合ってよ」と、女の子に甘えるような一言も添えてみてはいかがでしょうか。
【６】「俺、酔うと記憶がなくなるから、今のうち話しとこ（笑）」と、かわいさをアピールする
「かわいくてちょっと笑っちゃう（笑）」（３０代女性）など、母性本能をくすぐる一言のようです。実はお酒が弱いなどのスキを見せることで、女の子との距離感がグッと縮まり、互いに本音トークをしやすくなるでしょう。
【７】「◯◯ちゃん、酔ったらどうなるの？」と、しらふでのぶっちゃけトークをする
「恥ずかしい話をするのって、ドキドキして気持ちが盛り上がる」（２０代女性）など、しらふでのぶっちゃけトークを好む女の子もいるようです。女の子が話す失敗談に対して、「そんなシーンを見たら、きっとキュンとしちゃうな（笑）」など、優しくフォローしましょう。
【８】「◯◯ちゃん、お酒強そう！ 負けちゃうかも（笑）」と、その後の飲みをワクワクさせる
「『ガンガン行くぞー！』って気になる（笑）」（２０代女性）など、楽しい飲みを想像させる一言のようです。「こんな感じで毎日奥さんと晩酌するのが夢なんだ」と一言添えれば、女の子はさらにテンションを上げてくれるでしょう。
【９】「会うの久しぶりだね！ 最近どうなの？」と、近況報告をし合う
「まずはそこからでしょう！」（２０代女性）など、近況報告は盛り上がるトークの定番のようです。「待って！ そんな面白い話はお酒が来てから！」など、乾杯したあとに話がさらに盛り上がるような気遣いも忘れないようにしましょう。
このほかに「居酒屋でドリンク注文直後、女の子のテンションを上げる一言」はありますか？ 皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
