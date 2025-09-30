高齢化社会が進む中、「ひとり暮らしの孤独死」はたびたび社会問題として取り上げられています。しかし、近年、「同居していても孤独死」いわゆる“同居孤独”のリスクがひそかに広がっていることは、意外と知られていません。今回は、家族とともに暮らす高齢者が抱えがちな「孤独」について、ファイナンシャルプランナーの小川洋平氏が解説します。

「一緒に暮らしているのに、こんなに寂しいなんて」

「子どもや孫と一緒に暮らしていて幸せでしょう、とよく言われるんです。でも、私の本音は……少し違うんです」

そう語るのは、都内近郊に暮らす82歳の女性、南川佐和子さん（仮名）。老後の安心を求めて選んだ「家族との同居」でしたが、そこに待っていたのは想像と違う“静かな孤独”でした。

佐和子さんの夫はすでに他界、自分の年金と夫の遺族年金を合わせて月16万円を受け取っています。長年住み慣れた家は夫の死と共に取り壊され、今は息子が購入した一戸建てで、息子夫婦と大学生の孫と4人暮らしです。

夫が亡くなった直後はひとり暮らしを続けていた佐和子さんでしたが、息子の強い希望で、数年前に同居を始めたのです。

「母さん一人だと心配だから、こっちに来てよ。部屋も空いてるし」

資産は800万円と心もとなく、82歳という高齢でもあるため、佐和子さん自身も最初は安心感と感謝がありました。けれど、それも束の間。息子夫婦は共働きで、朝は早く、帰宅は19時過ぎになることが日常です。孫も大学の授業やアルバイト、友人との付き合いで家にいる時間は少なく、夕方以降に顔を合わせることは稀でした。

「夕飯を作ろうにも、何人分作ったらいいのかわからない。帰ってくるのか来ないのかも聞いてもはっきりしなくて……」

結局、自分だけの分を用意して、静かな食卓に向かうことが日常になっていたのでした。

「一人暮らしのときよりも、誰とも話さない日が増えたような気がします。家族の声は聞こえても、私の生活には入ってこないんです」

「もし私がこの家で倒れても、誰も気づかないかも…」

佐和子さんが引っ越してきた先は初めての土地で、近所付き合いもほとんどありません。名前も顔もわからない人々の中で、佐和子さんは毎日ほとんど独りで過ごしています。

散歩に出ても、誰とも言葉を交わすことなく、コンビニのレジで交わす「ポイントカードはお持ちですか？」が、唯一の会話になる日もあるくらい。

「もし、私がこの家で倒れても……誰も気づかないかもしれない」

そんな不安が、ふと頭をよぎります。具合が悪くなったとき、家族は日中いない。夜まで誰も帰らず、声をかけてくれる人もいない。その思いを、息子に打ち明けたことがありました。

「そんなことないよ、大丈夫だよ」と息子は笑って答えましたが、佐和子さんの胸のつかえは晴れることはありませんでした。

「元気そうだから」と見過ごされていますが、家族から理解してもらえることはなく、不安が消えることはありませんでした。

「同居＝安心」ではないワケ

高齢者の孤独死というと、「ひとり暮らしの高齢者」に注目が集まりがちですが、実際には「同居しているのに孤独死」するケースもあります。

たとえば、同居家族が仕事や学校などで日中不在にしている場合、高齢者が体調を崩しても気づかれない可能性があります。特に、生活リズムが違い、普段から会話が少ない家庭では、異変が察知されにくくなりがちです。

つまり、「同居＝安心」とは限らないのです。むしろ同居のなかで孤立してしまうケースもあるからこそ、別の選択肢を検討する価値があります。

サービス付き高齢者住宅やシニア向けのマンションで生活することも選択肢の一つです。介護が必要な状態でなくても、何かあったときに迅速な対応をしてくれる仕組みが整っている施設で、“ひとりだけど独りじゃない”暮らしが実現できます。また、自治体によっては「高齢者の見守りサービス」や「緊急通報システム」の補助制度を設けているところもあります。

子どもからすると「親の安心のために同居している」と思っていても、実際には生活スタイルのギャップがストレスや孤立感を生み出していることもあります。これは決して親のわがままではなく、自然なすれ違いなのです。ときには親子が適度な距離を取った方が、むしろ良好な関係を築けることもあります。

そのためには、高齢になった自分がどのように暮らしたいのか、配偶者が先に亡くなった場合にどう過ごしたいのかを具体的に考えておく必要があります。そして、その希望を実現できるように、ライフプランや資産形成、リタイア後の働き方もあわせて準備しておくことが欠かせません。

孤独死を防ぐための備えとは、単なる同居や同居解消の話ではなく、「自分らしく安心して暮らすための選択肢を持っておくこと」なのです。

まとめ

老後の幸せは「同居かどうか」ではなく「安心して暮らせる環境」です。家族と一緒に暮らしていれば孤独じゃないという“昭和の常識”は、今の高齢化社会では通用しません。

同居していても会話がない、日中は完全に一人、自分の生活リズムは誰にも配慮されない。そんな中で、精神的な孤立は深まっていきます。

「家族と一緒に住んでいるのに、なぜか寂しい」

そんな思いを抱える高齢者が、今後ますます増えていくでしょう。だからこそ、老後の住まいと生活設計は「安心感」「つながり」「見守られている感覚」といった要素も含めて考える必要があるのです。

小川 洋平

