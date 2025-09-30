日本プロ麻雀連盟の女流プロ最高峰タイトル「女流桜花」への挑戦権を争う女流桜花Aリーグの第6節D卓が9月29日、東京都・夏目坂スタジオで行われ、プロ麻雀リーグ「Mリーグ」TEAM雷電でも活躍する黒沢咲が卓内トップを取った。

【映像】日本プロ麻雀連盟の選手も多数参加する「Mリーグ」

同じくMリーグ、KONAMI麻雀格闘倶楽部でプレーする高宮まり、ベテラン・吾妻さおり、新鋭の鴨舞が同卓する中、黒沢は持ち前の破壊力を発揮。鴨に清一色・平和・一盃口というド級の倍満をアガるなどして威圧し1回戦からトップを取ると、2回戦は3着、3回戦は2度目のトップ、最終4回戦も2着もまとめて2勝・ラスなしで終えた。

試合後、黒沢は「今日はとても手が入ってくれたので大きな麻雀が打てました。狙い通りに手が進んだタンヤオ・ピンフ・三色同順・ドラはかわされてしまいましたが、直後にきた清一色の倍満がアガれて良かったです。ここ一年の（清水）香織さんの麻雀が強くてカッコよすぎて、そこに挑戦したいというモチベーションが高くなってきています。最終節も頑張ってプレーオフに残って、そこでしっかり打って決定戦を目指したいと思います」と、気分も上々だった。

【試合結果】

1位 黒沢咲 ＋47.7

2位 高宮まり ＋22.3

3位 鴨舞 ▲32.7

4位 吾妻さおり ▲37.3

◆女流桜花 2006年度に設立された、日本プロ麻雀連盟所属の女流プロによる1年のリーグ戦。上位16人がAリーグで、年間成績上位3人が前年度の女流桜花と3日間、半荘12回に女流桜花決定戦を行う。

◆日本プロ麻雀連盟 1981年に設立。森山茂和会長。ベテラン・中堅・若手と各大会・メディアで活躍するプロが多数所属する。現在の所属プロは業界最大規模となる600人以上。2016年に行われた「麻雀プロ団体日本一決定戦」でも優勝した。主なタイトル戦は鳳凰位、十段位、麻雀グランプリMAX、王位戦、麻雀マスターズ、女流桜花、プロクイーンなど。

