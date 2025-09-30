内外野を守れるユーティリティープレーヤーとしてホークス一筋に活躍した湯上谷蘐志さん（５９）は、１９８４年のドラフトで南海（現ソフトバンク）から２位指名された。大学からの誘いもあったが、石川・星稜高からプロ入りを決意し、１年目から１軍で結果を残していった。現在、福岡のもみほぐし店「りらくる」のセラピストとして働いている湯上谷さんが、プロとして踏み出した当時を振り返った。

◇ ◇

１９８４年１１月２０日に行われたドラフト会議。湯上谷さんは穴吹義雄監督率いる南海から２位指名を受けた。

「南海？って感じでした。当時は阪急の方や、ロッテの方が高校には来られていたので。２位の指名もちょっとびっくりしたかな」

意外な球団からの高評価を思い起こした。その年、南海は佐々木修投手（近大呉工学部）を１位で指名したが、競合した近鉄が交渉権を獲得。田口竜二投手（都城）を１位指名している。

湯上谷さんのもとには、東京の名門大学からの誘いもあった。星稜の山下智茂監督からは、大学に行ってオリンピックに出てほしいという願いも伝えられていたという。８４年のロス五輪で野球は初めて公開競技として開催され、大学・社会人で代表メンバーは構成されていた。

「大学に行ってる暇があるかどうかというのが、僕にとって怖い点だった。４年間って自分にとってどうなのかと。４年間行って、じゃあプロ野球に入れることになるのか。大学でつぶれてしまうんじゃないかということが頭の中にあって、それだったら、もう早くプロに行った方がいいと思ったんです。オリンピックに出られるような体形もしてないし、そんなレベルでやっていける自信もなかった」

プロに行くにあたって球団にこだわりはなく、１８歳の少年は南海入りを決断する。背番号は１４。「山下監督から当時、南海で一番若い数字の背番号をもらえと言われて、１４が空いてたんです。内野手ではめずらしかったですね。今で言えば、かっこいいですけどね」。その後背番号は１４→７→６と変遷していく。

１年目の８月２０日、初めて１軍ベンチに入った。

「出場選手登録されて、チャンスがあったらいくぞって話を聞かされたんです。試合が始まって、いつでも行ける準備をしとこうと思って、ベンチの後ろで一生懸命に体を動かしてたら、先輩に『早過ぎる、ベンチの中で声出しとけ』って怒られて。一回からずっと準備してたんで。今だったらあり得ない話なんですけどね、右も左も分からないし純粋だったんで」

その日出番は訪れなかったが、翌２１日の阪急戦、湯上谷さんは９番・遊撃でスタメン起用され、プロ初出場した。

相手先発は今井雄太郎投手。結果を出したい一心でバットを短く持って打席に立ち、必死に食らいついた。

「絶対インコースに来ると思って、そこをなんとか打ち返したら一、二塁間のヒットになって。これで一週間（１軍で）もったと思って塁に出て。次の打席は、今度は変化球が来るんじゃないかと予測したら、案の定スライダーが来てレフト前ヒット。２打席連続ヒットだから、これで１カ月はもつなって。結果として万々歳でした」

以降は遊撃でのスタメン起用がシーズン終わりまで続いた。１年目は３７試合に出場、３２安打を放ち７打点６盗塁、打率・２６２。２軍ではウエスタン・リーグの盗塁王を獲得している。

「阪神の大野（久）さんと行ったり来たりで。１軍と親子ゲームがあったりして終盤はあまり伸びなくて、最後は危なかったんですけどね。一応とらせていただきました。タイトルはプロ野球の中で、それだけです」

１、２軍の試合を掛け持ちするようになり、数字を伸ばせず猛追されたものの、３３盗塁で逃げ切りに成功した。

６年後の９１年。湯上谷さんは１軍でキャリアハイの３０盗塁をマークする。その年のパ・リーグの最多盗塁は、ダイエー移籍１年目、チームメートとなった大野選手の４２盗塁だった。

（デイリースポーツ・若林みどり）

湯上谷蘐志（ゆがみだに・ひろし）１９６６年５月３日生まれ。富山県出身。石川・星稜高から８４年のドラフト２位で南海入り。１年目から遊撃手として１軍出場を果たす。ダイエー時代の９０年からは二塁のレギュラーとして活躍し３年連続全試合に出場。内外野を守れるユーティリティープレーヤーとして活躍し、２０００年に引退。プロ在籍１６年で通算１２４２試合、打率・２５８、１４１盗塁。ソフトバンクの育成、１、２軍の内野守備走塁コーチを務めた。現在はもみほぐし店「りらくる」福岡小笹店のセラピスト。