【78歳の母が突然の決断】父が暮らした老人ホームに入りたいと、さっさと自宅を整理して売ってしまった…老人ホームで変わった母＜第１話まんが＞【2025年上半期ベスト】

50代半ばの久保恵子さんは、成人した長女と長男、夫と4人暮らし。近くにある実家では、父亡きあと、母がひとり暮らしをしています。そんなに老け込んだわけでもないのに、ある日、「お父さんがいた老人ホームに入る」と言い出して…

母からの思わぬ申し出

私は久保恵子。

50代半ばの会社員です。

成人した長女と長男、夫と4人暮らし。

今日は車で30分ほどの実家に1人で住んでいる母（中原幸枝、78歳）に会いにきました。

↓↓↓お父さんが「妻もよろしく」と言っていた

いつから入れますか？

母からの突然の提案に私は驚きました。

↓↓↓家を売る！？

お父さんと同じ場所で老後を楽しみたい

施設への入居は、驚くほどあっさりと、そしてスムーズに決定。

介護を私たちに押し付けることなく、自ら施設への入居を選んだ母の姿勢に感心しつつも、私は胸の奥にわずかな寂しさを感じていました。

第２話へ続く。