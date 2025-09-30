＜夫にいじめられる＞私も強くなる…決意！子どもたちに感謝と反省「もう許さない…」【第4話まんが】
私はアイネ。中学生時代にいじめられた経験があり、長い間それが心の傷になったままでした。そんな私を理解して、プロポーズしてくれたはずの夫のヒロキ。しかし十数年経つと、ヒロキは私が何か失敗をするたびに「そんなんだからいじめられる」と嫌味を言ってくるようになったのです。するとある日、息子のユウ（中2）と娘のニイナ（中1）が「そんなんだから嫌われる」とヒロキに言い返して私をかばってくれました。私も強くならなければいけません。
子どもたちが私の目を覚まさせてくれました。やっとヒロキと対等に話せる気がします。目をそらしてボソボソと言い訳をするヒロキの様子を見ていたら、「どうして今までこんな人に言い返せなかったんだろう」と思うほどです。
夫婦の関係に子どもたちを巻き込んでしまったことは、私も反省しなくてはいけません。だからこそ二度と同じことがあってはいけないし、今後も繰り返されるなら離婚する覚悟です。今回は謝罪を受け入れますが、次はもうありません。
過去のいじめ経験を茶化されたこと、何度もやめてと言ったのに無視されたこと、子どもたちを巻き込んだこと……。私はこれまでのヒロキの言動を許すことはできません。なぜこんな人に言われたい放題だったのでしょうか。ヒロキが心を入れ替えると誓ったため、離婚はいったん見送りました。しかし次のチャンスはないと釘を刺しておきました。
ただそれからというもの、ヒロキは私を下げるようなことを一切言わなくなりました。一度は裏切られた私。しかしヒロキが変わってくれるならば……。プロポーズしてくれたころの優しい姿が本来のヒロキなのだと信じたいです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
