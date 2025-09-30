＜大食い予備軍？＞食べても食べても足りない小学生。成長期の子にあげたい食べものは？
学校が終わるとお腹をペコペコにして帰ってくる子。成長とともに、食べる量も増えていきます。用意しているおやつだけでは足りず、「もっと食べたい！」となることも。そんなとき、みなさんはどんなものをあげていますか？
おやつを食べて夕食も食べて、それでもまだ食べたがる娘
ママスタコミュニティに、食欲旺盛な娘さんについての相談が寄せられました。夕食後もまだお腹が満たされないそうで、何を与えればいいのか悩んでいるそうです。
『小学3年生女子。学校から帰宅後にお菓子とアイスをあげているのに、「まだ欲しい！」とグミやミニチョコを小分けにして食べています。疲れて空腹なのはわかるけど虫歯が心配だし、キリがなくなるのも困るのでそのあたりで止めます。その後、夕食をしっかり完食。さらに「何か食べたい！」といってきます。何をあげれば正解ですか？ それとも、あげないほうがいい？』
十分すぎるほどのおやつを食べ、夕食もしっかりなのに「何か食べたい」。娘さんは細め体型だそうで、食べても食べても太らないのはうらやましい限りですが……。
夕食後に食べたい「何か」はご飯のおかわりではないそうで、「デザート感覚で、甘いものが食べたい様子」と投稿者さん。今はミニゼリーをあげているものの数個食べても満足しないため、ワッフルやグミを追加することも。たまにフルーツを出す日もあるけれど、「高価なので、毎日は厳しい」といいます。
『単なる食べ盛りかもしれないし、満腹中枢に問題があるかもしれない』
寄せられたコメントには、旺盛すぎる食欲を心配する声もありました。投稿者さんも一時不安になったそうですが、娘さんが外食時に選ぶのはキッズメニュー。食べ終えたら、それ以上欲しがることはないのだとか。それだけでは判断できかねますが、現状は深刻に心配するほどでもなさそうです。
どうせあげるなら、ヘルシーなもの。たとえばロールパンはどう？
小学3年生という学齢からも、考えられるのはやはり「食べ盛り」の線。食べ盛りの子を育てるママたちからは、共感の声が届きました。
『うちも成長期は心配になるほどよく食べたよ。おやつにおにぎりをプラスしたり、果物とヨーグルトを混ぜたものを凍らせてデザート代わりにしていた』
『うちも“痩せの大食い”で、給食は毎回2〜3度おかわり。夕食後もパパの分のおかずを横取りしています』
食べても食べても、まだ食べたい。わが子の食欲に応えたいママたちは大変です。「お腹がすいている子に『もうやめよう』と制限するのはかわいそうだよね」というコメントもあったのですが、たしかに健康に問題がない限り、わが子にひもじい思いはさせたくありません。
投稿者さんは今のところデザートを少しずつあげているとのこと。それは「たくさんは食べさせたくない」「少しずつ食べれば、食べ過ぎになる前にストップできる」と考えるからでしょうか。しかし逆にそのチマチマ食べが、娘さんがなかなか満足できない理由かもしれません。試しに一度朝食用の食パンを焼いてあげたら喜んだそうなので、しっかり食べ応えのあるもののほうが適しているように思えます。「夕食後にあげるのは、いっそパンと決めてしまおうかな。毎日ロールパンというのは、どうでしょう？」と、投稿者さん。
『ロールパンは脂質も高そう。焼き芋はどう？ 自然の甘さだし、食物繊維もとれるよ』
どうせあげるなら、ヘルシーなもの。ロールパンは毎日となるとどうでしょう？ 同じ炭水化物ということで、おにぎりをすすめるコメントも複数届きました。その他にみなさんから挙がったのは、「チーズ」「玉こんにゃく」「お茶漬け」「蒸したじゃがいも」「具だくさんスープ」「無塩のナッツ」などなど。いわゆるデザート系をあげるママは、ほぼいません。
毎食後のお菓子はクセになりがち。早めにストップを
『甘いものを食べるのが、クセになっちゃっているのかも。食後のデザートが習慣になると、やめるときにツライから心配』
気になるのが、娘さんは夕食のおかわりはせずデザートだけ欲しがるところ。夕食だけではお腹が満たされないのなら、より満腹感を得られるおかわりを欲しがるはずです。投稿者さんも「たしかにクセになっている可能性はありますね」と、思い当たる節があるよう。
甘いもの好きな娘さんのようですが、お菓子はおやつとして帰宅後に食べているのですから、それ以上あげる必要はないのでは？ 夕食を食べても何か食べたいようなら、まずは夕食のおかわりをすすめるのが妥当です。デザート感覚で甘いものが食べたいのなら、今あげているミニゼリー1個で十分。それ以上欲しがるようなら、主食の代わりになるものがいいのではないでしょうか。
『うちはおにぎりか、フランスパンを与えていた。フランスパンは気に入って、中学卒業くらいまでは食べていた。成長期だということもあるけれど、口寂しいのもあると思う』
フランスパンは固く、何度も噛まなくてはいけないので、満腹感が得られやすそうです。また、夕食のご飯も玄米など噛み応えのあるものにすることで、より満腹感を味わえるのではないでしょうか。そもそも食後に何をあげるかで悩む前に、一度夕食の内容を見直してみてはいかがですか？ もう大人と同じ量でもいいのかもしれません。
「今はスリムでもお菓子を食べ続ける生活をしていると、中学生くらいで一気に太る。私がそうだった」というコメントもありました。子どものときからの食習慣は、成長しても抜けにくいもの。今のよくない習慣がこれ以上クセにならないよう、なるべく早めに対策を取ってあげてほしいです。