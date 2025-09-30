『ハイキュー!!』『ヒロアカ』『呪術廻戦』『薬屋のひとりごと』…10作品の着物ビジュアル解禁
アニメグッズ通販サイト「TOHO animation STORE（以下：TaS）」10周年を記念して、TOHO animationレーベルから10タイトルの新規描き下ろしビジュアルが制作・公開された。各タイトル2人のキャラクターが10周年をお祝いするかのような特別な衣装に身を包んだスペシャルなビジュアルとなっている。
【画像】着物姿の五条悟！ヒロアカ、ハイキュー!!…10作品のソロ新ビジュアル
タイトルのラインナップは、「ハイキュー!!」から日向翔陽と影山飛雄。「僕のヒーローアカデミア」から緑谷出久と爆豪勝己。「Dr.STONE」から石神千空とあさぎりゲン。「呪術廻戦」から虎杖悠仁と五条悟。「SPY×FAMILY」からアーニャ・フォージャーとボンド・フォージャー。
「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件」から椎名真昼と白河千歳。「TRIGUN STARGAZE」からヴァッシュ・ザ・スタンピードとニコラス・D・ウルフウッド。「葬送のフリーレン」からフリーレンとヒンメル。「薬屋のひとりごと」から猫猫と壬氏。「怪獣８号」から日比野カフカと鳴海弦。総勢20キャラの錚々たる顔ぶれとなった。
そして、10周年を記念して、この描き下ろしビジュアルを使用したオリジナルグッズの販売や、さらにポップアップショップ“TOHO animation STORE 10周年記念出張所 in OIOI”の開催も決定。詳細情報は後日公開される。
■「TOHO animation STORE 10周年記念出張所 in OIOI」開催日程
有楽町マルイ：2025年10月24日（金）〜11月9日（日）
なんばマルイ：2025年11月22日（土）〜12月7日（日）
博多マルイ：2025年12月20日（土）〜2026年1月4日（日）
【画像】着物姿の五条悟！ヒロアカ、ハイキュー!!…10作品のソロ新ビジュアル
タイトルのラインナップは、「ハイキュー!!」から日向翔陽と影山飛雄。「僕のヒーローアカデミア」から緑谷出久と爆豪勝己。「Dr.STONE」から石神千空とあさぎりゲン。「呪術廻戦」から虎杖悠仁と五条悟。「SPY×FAMILY」からアーニャ・フォージャーとボンド・フォージャー。
そして、10周年を記念して、この描き下ろしビジュアルを使用したオリジナルグッズの販売や、さらにポップアップショップ“TOHO animation STORE 10周年記念出張所 in OIOI”の開催も決定。詳細情報は後日公開される。
■「TOHO animation STORE 10周年記念出張所 in OIOI」開催日程
有楽町マルイ：2025年10月24日（金）〜11月9日（日）
なんばマルイ：2025年11月22日（土）〜12月7日（日）
博多マルイ：2025年12月20日（土）〜2026年1月4日（日）