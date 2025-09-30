「二刀流」の開祖とされる宮本武蔵（１５８４〜１６４５年）ゆかりの八大神社（京都市左京区）で、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（３１）の投打での成績を示す特製パネルが、今夏に登場した。

生涯無敗を誇ったと伝わる剣豪にちなみ、海を越えた＜現代の二刀流＞の活躍を応援している。（東大貴）

神社は左京区一乗寺にあり、地域の氏神として、また京都の北東、表鬼門に位置することから厄よけなどの神として、愛されてきた。境内には、武蔵が決闘したと伝わる「一乗寺下（さが）り松」がある。剣豪にあやかり、剣道やボクシングなどのスポーツ選手が府内外から必勝祈願で訪れるという。

「二刀流メーター」と名付けた特製パネルは、縦約６０センチ、横約４０センチ。野球観戦が趣味という竹内政裕宮司（５０）が、大谷選手が２季ぶりの復帰登板を果たした６月１６日（現地時間）の試合後に拝殿前に設けた。

マリナーズなどで活躍したイチローさんの安打数をカウントする「イチメーター」に着想を得た。毎試合後、防御率などの投手成績、打率や打点数といった打者成績を名刺大のプリント用紙に印字し、パネルに差し込む仕様になっている。

奪三振数や本塁打数は増え続け、竹内宮司はその姿を武蔵に重ね合わせる。「投打をこなすことでチームを勝利に導く大谷選手と、両手に剣を持つ戦法こそが勝利に最も近いと信じた武蔵。『二刀流』という言葉だけでなく、考え方も近いに違いない」と考える。

神社ではパネルのほか、青や赤で彩った絵馬やシールタイプのお守りを用意。両手に刀を携えた武蔵のイラストなどがあしらわれている。

「遠く離れた京都から応援を続け、神社にゆかりの宮本武蔵についても知るきっかけにしてほしい」と竹内宮司。ドジャースは今月２５日（同）に地区優勝を決めた。特製パネルはプレーオフでも設ける予定だ。