アメリカのトランプ大統領と連邦議会の与野党の指導部が新年度の「つなぎ予算」をめぐって協議しましたが、与野党の対立は解消しませんでした。10月から政府機関の一部が閉鎖される可能性が高まっています。

アメリカでは10月から始まる新年度の支出を賄う「つなぎ予算」が成立しておらず、与野党の攻防が続いています。

トランプ大統領と連邦議会の与野党の指導部は29日、ホワイトハウスで会談しましたが、対立は解消しませんでした。

民主党 シューマー上院院内総務

「我々はトランプ大統領にいくつかの提案を行った。共和党の議会指導部は大統領と話し合う必要があるが、最終決定するのは大統領だ」

バンス副大統領

「民主党が正しい行動を取っていないので、政府機関の閉鎖に向かっていると思います。彼らが考えを変えることを願っていますが、様子を見ます」

野党・民主党は歩み寄りの条件として、今年の年末で期限切れとなる医療費助成の延長などを挙げていましたが、ホワイトハウスと共和党は財政支出の拡大につながるとして応じない構えを崩さず、「政府閉鎖になれば民主党の責任だ」と主張しています。

新年度の「つなぎ予算」が現地時間の30日のうちに成立しなければ、政府機関の一部は閉鎖に追い込まれることになります。

労働省は経済統計の発表を停止する計画を明らかにしていて、10月3日に予定されている9月の「雇用統計」の発表などが延期される可能性があります。