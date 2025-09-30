すとぷりなどの2.5次元アイドルグループが所属するSTPRで5組目の新グループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」が28日、4曲目となるオリジナル新曲「FALLING」のミュージックビデオ（MV）を、YouTube公式チャンネルに公開した。

同曲は、「止められない片思い」をテーマにした、甘く切ないラブソング。恋に落ちていく始まりの瞬間の胸の高鳴りや、好きすぎて苦しくなっていく心の葛藤を、秋のもみじの紅葉を背景に丁寧に歌っている。新人グループらしく、ピュアさを前面に押し出した作品に仕上がった。

4月2日に、すとぷりら2.5次元アイドルの先輩グループたちの大型フェス「STPR Family Festival!!」の東京ドームのステージでデビューした大型新人グループは、この半年間で着々とオリジナル曲を制作。次の年末年始には、初のワンマンライブ「We are SneakerStep! -1st Step-」の開催も決定している。12月29、30日の大阪・Zepp Numbaを皮切りに、1月2、3日の名古屋・Zepp Nagoya、1月5、6日の東京・Zepp DiverCityと東名阪6公演。

らおは「早く会いたい、待ってて駆け付けるから」と、新曲と初ライブを掛け合わせた思いを発信。だいきりは「めちゃくちゃ秋らしい一曲を受け取ってくれ。愛してるよ」と、ファンに紹介した。