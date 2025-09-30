【レポート】松村北斗、上田悠斗、白山乃愛が大阪・梅田の観覧車で3人きりの絶景トーク！『秒速5センチメートル』特別試写会in大阪

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

映画『秒速5センチメートル』に出演する松村北斗、上田悠斗、白山乃愛が、大阪・梅田の観覧車に乗車。大阪の街並みを一望できる絶景を背景に、3人きりのトークを繰り広げた。

■松村北斗、上田悠斗、白山乃愛が観覧車に乗車

9月27日、松村北斗、上田悠斗、白山乃愛が大阪に到着。大阪・梅田のランドマークともいえる、直径75メートルの真っ赤なビル一体型観覧車に、松村北斗、上田悠斗、白山乃愛の3人きりで乗車。地上約106メートルの高さから大阪の街並みを一望できる、約15分間の空の旅を楽しんだ。

観覧車にはスタッフはおらず、松村、上田、白山の3人だけの密室空間。早速観覧車に乗り込むと、白山は、「すごーい！」と歓声をあげ、松村は、「揺れるねえ！」とドキドキ。ビルの上の観覧車ということもあり、白山が「普通の観覧車よりも高いですもんね」とコメントすると、上田からは、「怖い（笑）」と不安げな本音が。松村が「怖いか？（笑）無理しないでね。あっち側が、見晴らしがいいのかな？」と優しく声をかけ、白山は「楽しみー！」と期待に胸を膨らませる。不安がる上田と、初めての観覧車に目を輝かせる白山。対照的なふたりの反応に、松村も笑顔を浮かべ、上田を気遣いながらも、早速3人でワイワイと盛り上がりを見せた。

そして、「ふたりは大阪になじみがあるの？」と松村が問いかけると、白山は、「時々来ています！ でも、上から見ることなんてあまりないので、街並みが全然わからないです」と観覧車から見る大阪に新鮮な驚きを浮かべ、一方の上田は、「おじいちゃん家が大阪にあってよく遊びに来ていました」と大阪にはとても馴染みがある様子。松村も、「仕事で来たり、何週間もこの辺に泊まりながら舞台をやっていたこともあったな」と3人それぞれの大阪に関するトークが繰り広げられた。

■「これは俺もちょっと怖いかも」（松村北斗）

ゴンドラがゆっくりと上昇するにつれて、徐々に見える視界が開けてくると、「駅だ！」と外の景色を見る余裕が出てきた上田。松村は、「まずは、駅が見えるんだね。この辺はショッピングできる場所かな。これは俺もちょっと怖いかも、ちょっと下を覗いてみる？」と茶目っ気たっぷりに誘うと、上田は「いやいや！（笑）」と言いつつも、少しずつ慣れてきた様子で周囲の景色を楽しみ、一方の白山は「見てみる！ わーすごい！」と、怖気づくことなく興味津々に、眼下に広がる街並みをのぞき込む一幕も。

絶景を前に、松村が、「ふたりは大阪で来た場所、覚えてる？」と尋ねると、白山は、「私、一回大阪城に行ったことある！ ここから見えますかね？」と周囲を探す。上田は、「通天閣とあべのハルカスに行ったことある！」と言うと、白山も「頂上に行ったら見られるかな？」など、3人はどんどん上昇する観覧車から見える、大阪の象徴的な名所を探して大はしゃぎ。そして、初めて観覧車に乗ったという白山は、「私、高いところ得意かも！ あんまり怖くないし、気持ちいい！」と観覧車デビューを楽しんだ。

■大阪グルメトークをするうちに頂上へ到着

そして、話題は、大阪のグルメの話へ。松村が、「前に来たときは、大阪のグルメは食べた？」と尋ねると、白山は、「たこ焼きを食べました！」と回答。「どっちが良いとかではないけど、東京とは全然違うよね」との松村の反応に、「違いますね。とろとろしてますよね。」とうなずいた。上田は、「通天閣に行ったときに近くのうどん屋さんでかすうどんを食べました」と回答すると、松村は、「かすうどん、めっちゃ好き！ さっきも食べて、美味しかった…」と、今回の大阪訪問でもすでに、かすうどんを食べていたことを明かした。

そんなグルメの話をしているうちにゴンドラは頂上へ到達。頂上では、「『秒速5センチメートル』の“5”のポーズをしよう！」の松村の提案に、3人で手のひらで“5”を作りながら、大パノラマの絶景をバックに、松村の自撮りによって記念写真撮影。笑顔あふれる、ここでしか撮れない貴重な一枚となった。

■3人で撮影当時を振り返る

そこから話は『秒速5センチメートル』の話に。公開が近づくにつれて、『秒速5センチメートル』の予告映像や情報がたくさん出ているため、松村が、「今、乃愛ちゃんは中学校で、悠斗は小学校だよね。学校で『あれ見たよ！』とか言われる？」と尋ねると、白山は「あります！」と即答。上田も、「毎日のように言われる！」と嬉しそうに話すと、「小学校でも『秒速5センチメートル』をみんな知っているんだね。すごいな」と松村も感心。

さらに松村が、「撮影中も学校に行っていたのに、集中力がなくなっちゃったりしない？」と学校と撮影の両立について尋ねると、白山は、「いや、ちゃんと切り替えてできました！」とプロフェッショナルの意識を見せました。松村は、「すごい！ 学校では乃愛ちゃん、現場では明里と言われるけど、わからなくならない？」と追加で質問すると、「それは、ちょっとしました（笑）」と、正直な感想も。

上田には、「現場では貴樹なのに、不意に悠斗と呼ばれると、『あ、そうだ、俺が悠斗だ』とはならなかった？」（松村）と問いかけると、「ちょくちょくありました。そもそも、俳優の仕事が初めてで…」（上田）と初々しさを見せ、松村は、「そっか！ 初めてなのに、よくあんなに上手なお芝居をしたよね。ふたりの相性が息ぴったりだったもんね。」と子役ふたりの演技を賞賛しました。終始和やかな雰囲気のなか、撮影当時を振り返るトークが繰り広げられた。

その後も地方撮影の際のお土産についてや、大阪でやりたいことなど、色々な話をしているうちに、あっという間に一周が終了。降車後、約15分にわたる3人きりの観覧車トークについて、「悠斗は、最初の頃は今より身長も低かったし、（恥ずかしさからか）あまり喋ってくれなかったけれど、今は身長もかなり伸びて、ちゃんと自分の考えを言葉にしていて、すごく大人になったなあと。そんなことを思っていたら、観覧車を怖がっていて、『めっちゃかわいい…！』と思いながら乗っていました」（松村）、「初めてこんなに高い観覧車に乗って、しかも、3人きりだったので、あっという間で楽しかったです」（上田）、「乃愛ちゃんは観覧車の中でも、ずっと立派なこと言っていて、途中でたじろいじゃって（笑）。撮影中のことを聞くと、あまりにしっかりしているので、もっと難しい質問考えた方がいいのかなと思うぐらいでした。楽しかったです」（松村）、「私は、観覧車に乗ること自体が初めてで、最初は緊張していたのですが、とても楽しかったし、3人で色々お話できたので、初めてがこの観覧車で良かったなと改めて思いました」（白山）、「ふたりの雰囲気や温度感がそっくりで、相性が良くて、貴樹と明里を演じる二人だな、と思いました」（松村）と、感想を述べた。

■特別試写会にも3人がサプライズ登場

TOHOシネマズ なんばで開催された特別試写会に、奥山由之監督が登壇。さらに、サプライズで、松村北斗、上田悠斗、白山乃愛が登場し、公開記念舞台挨拶を行った。

その後、TOHOシネマズ なんばで『秒速5センチメートル』特別試写会in大阪を開催。上映前に行われた公開記念舞台挨拶では、奥山由之監督が登壇し、「今日は関西では初めての上映ということで、丁寧に大切な思いでつくった作品を、皆さんにご覧いただけることを、とても嬉しく思います」と挨拶。

このまま舞台挨拶が始まると思いきや、スペシャルゲストとして、サプライズで主演の松村北斗、主人公の幼少期を演じた上田悠斗、ヒロインの幼少期を演じた白山乃愛が登場！ 「今日は、楽しい会にしましょう。」（松村）、「大阪にはたくさん来たことあります！」（上田）、「少し緊張していますが、この映画の良いところを少しでも伝えられるように頑張ります」（白山）とそれぞれ挨拶をした。

司会から大阪の印象を聞かれると、松村は、「仕事でもプライベートでも来たことがあります。以前、数週間ほど、梅田の近くに泊まり込みで仕事をしていたことがあって、入りやすそうなお店は一通り行ったことがある街です。丸亀製麺も行っていました！」と親近感あふれるエピソードを披露。

上田は、「大阪の人たちはフレンドリーで、すごく優しそうな感じがします」、白山は、「私は時々、大阪に来ますが、その時にいつも、賑やかで明るい場所だなと思っています」、奥山監督は、「大阪には20回ほど来ていると思いますが、本当に活気があって、元気をもらえる街だなと思います」と大阪の印象を述べた。

■観覧車の感想を聞かれた松村。「30歳は邪魔だよ？（笑）」

そして、つい先ほど乗ったばかりという観覧車の話題では、高いところが少し苦手という上田の様子を松村が、「それがとてもキュートで。素直なところが、悠斗のいいところですね」とフォロー。上田も、「楽しかった。けど怖かった（笑）」と素直に回答。白山は、「すごく高かったです。最初は結構怖いのかなと思っていたのですが、めちゃくちゃ楽しくて。ふたりと話せて、すごく心が温まったし、初めてが梅田の観覧車で良かったなと思いました」と観覧車デビューがとても良い思い出になった様子。

年齢差を感じさせない仲睦まじい3人の様子について、司会が触れると、松村は、「と、思うでしょう？ 30歳は邪魔だよ？（笑）」とユーモアを交えて謙遜。会場は温かい笑いに包まれた。

そして、先日おこなわれたばかりの釜山国際映画祭について、松村は、「最終日は、とても大きな会場でオープンシネマ部門の公式上映があり、上映後には、ものすごい熱気とともに会場から拍手が向けられて。上映直後は、うまく状況が飲み込みきれていない状態だったのですが、そこで奥山さんがガッチリと握手をして、ハグをしてくれた時、不安が一気になくなって、この拍手は作品に向けられたものなんだと、やっとスッと入ってきて…。かなり忘れられない釜山映画祭になりました」と作品が世界に受け入れられた瞬間の感動を熱く語った。

■映画の見どころをアピール

そして、この物語の原点ともなる、上田と白山が演じた幼少期の貴樹と明里のシーンについて、松村は、「とにかくふたりが本当に素晴らしい作品です。ふたりが培ってきたものと現場で起こる奇跡、そして奥山さんの演出と共鳴し合って、熱量と誠実さが画面に現れています。幼少期、高校生、社会人と、3つの時代をひとつにまとめた奥山監督は改めてすごいなと思います」と答えた。

さらに、『秒速5センチメートル』というタイトルにちなんで、「秒速で時間が経ってしまうほどハマっていること」について尋ねられると、奥山監督は、「最近ポッドキャストで、創作をしている時の気持ちなどを話しているのですが、その収録がとても楽しい時間です。」、白山は「私は卵焼きを焼くのにハマってます。おじいちゃんが、とてもふわふわに卵焼きを焼いていて、その焼き方を教えてもらった時から、ずっと焼いています」、上田は「ダンスにハマっています。1時間以上のレッスンが、10分くらいに感じる時が、たくさんあります」、松村は、「僕も1時間半のラジオ番組を生放送でやっていますが、時間があっという間に感じます。それと釜山でも、舞台挨拶終わりに現地で知り合いの監督などと食事をしていると、気づいたらあっという間に深夜2時半とかになっていて。やっぱり好きなことを喋る時間は、とても大切なことだなと感じました」と、語った。

上田は印象に残ったシーンについて、「雪のシーンは、初めての雪で、楽しかったです！」と語り、白山は、「私は、踏切の桜のシーンが印象に残っています。映像や、俳優さんの表情、心、本当に全てが綺麗な映画です。そこに注目して見ていただけたら嬉しいです」と作品の魅力をアピール。

奥山監督は、これから映画をご覧になるお客様へ、「日々、どんな人でも、悩みや不安などを抱えていると思いますが、この映画が皆さんの背中に手を添えて『大丈夫だよ』と言ってあげられるような作品になっていたらいいなと思います。そして、誰しもが普遍的に感じるような、幼少期の純真さ、青春のまっすぐさ、大人になることの迷いみたいなものが映っている映画だと思うので、自分と重ね合わせて見ていただきたいです」と想いを伝えた。

最後に松村は、「この作品は、すごく素敵で切実な物語も楽しめると思いますが、それに加えて、明里は乃愛ちゃんと高畑充希さん、貴樹は悠斗と柚くん(青木柚)と僕という、違う人間がひとつのキャラクターを演じています。そのつなぎ方が、奥山監督によってとても効果的に使われているので、そういうところも楽しんでもらえる映画だと思います。原作を知っている方も知らない方も、実写であらたに加わっている要素や、実際の人間で演じられるという部分でも、新鮮な気持ちで楽しんでもらえると思います。まっさらな気持ちで、ぜひスクリーンと向き合ってみてください」というメッセージで締めくくった。

■映画情報

『秒速5センチメートル』

10月10日（金）公開

