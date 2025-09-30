9月30日よりNHK総合で放送がスタートするドラマ10『シバのおきて～われら犬バカ編集部～』で主演を務める大東駿介のコメントが公開された。

本作は、片野ゆかの漫画『平成犬バカ編集部』を原作とした、犬によって心が優しく解きほぐされていく人々を描いたヒューマンドラマ。主人公は、自分のエゴの追求だけを追い求め、恨みと怒りを買うばかりのアラフォー雑誌編者・相楽俊一。気がつけば彼のそばには飼い犬の柴犬・福助しか残っていなかった。そんな中で相楽は柴犬専門の雑誌を作ることを思いつくが、はみ出し者や変わり者たちが集まった編集部の人間関係はギスギスするばかり。しかし、それを見つめる美しい瞳の犬によって企画が生まれ、人間たちの病んだ心が少しずつほぐれてゆく。

主人公・相楽を大東駿介が演じるほか、飯豊まりえ、片桐はいり、こがけん、篠原悠伸、やす、黒田大輔、水川かたまり、瀧内公美、勝村政信、松坂慶子らがキャストに名を連ねている。

相楽を演じる大東は、自身の役柄について「がむしゃらに突き進んでいた20代の頃の自分とかぶります」とコメント。「仕事に対する熱量が高くて大ヒット雑誌を生み出す力はあるが、人はついてこない」キャラクターだと分析し、「犬にはデレデレ、奥さんには頭が上がらない。人に対してあまりコミュニケーションが上手じゃない人です」と多面的な魅力を語った。

撮影現場は「ワンちゃんファースト」を掲げていたという。相棒となる柴犬・福助役の「のこ」との共演について、大東は「犬が委縮しないように『本番よーい』の掛け声をやめて、自然に始まる空気が心地よかった」と振り返る。「犬が自由に動くことで、予定していた芝居のリズムが壊れ、僕らもその場で起こることをキャッチして芝居する。芝居ってこういうことだなって改めて感じました」と、犬との共演がもたらした化学反応についても言及した。

最後に、本作について「子どもから大人まで楽しんでいただける温かいドラマだと思います。犬と暮らすという事の喜び、幸せも教えてくれる作品です」と視聴者へメッセージを送った。

大東駿介（相楽俊一役）●演じる相楽という男とは？ドラマの中の相楽を見ていると、自分が何者か、何かを証明しなければという焦りの中で、がむしゃらに突き進んでいた20代の頃の自分とかぶります。普通気付くだろうという事に全く気付かず、仕事に対する熱量が高くて大ヒット雑誌を生み出す力はあるが、人はついてこない、自分にできることは人にもできるだろうと信じている男。今でいうパワハラ上司と言われるような人で、部下から嫌われて挙句の果てにボイコットされ編集長から降格させられます。犬にはデレデ、奥さんには頭が上がらない。人に対してあまりコミュニケーションが上手じゃない人です。そんな男が、自分の愛犬を見て新しい雑誌を創刊するのですが、いくつになっても、人間性が変わらないといわれる典型的な男です。

●撮影現場はどんな雰囲気？「ワンちゃんファースト」で撮影すると言っていた現場ではありましたが、現場で柴犬（しばいぬ）・福助役の「のこ」に、人間と同じように芝居をつける場面があったんです。「のこ」は『何言ってるんだろうな』という顔で見ていたので、さすがにそれは難しいのではと俳優陣は感じていたけれど、「のこ」はちゃんとやってのけたのです。ドラマを見て頂くと、犬も人間も同等に扱う“犬バカ”製作陣による、犬と人がおりなすフェアな現場の魅力が満載です。

●「のこ」との芝居について犬が委縮しないように「本番よーい」の掛け声をやめて、自然に始まる空気が心地よかったです。犬の持つ空気感にあわせて、独特のある意味とてもゆるい現場になりました。犬が自由に動くことで、予定していた芝居のリズムが壊れ、僕らもその場で起こることをキャッチして芝居する。芝居ってこういうことだなって改めて感じました。

●視聴者へのメッセージ子どもから大人まで楽しんでいただける温かいドラマだと思います。犬と暮らすという事の喜び、幸せも教えてくれる作品です。動物と生きる、大切なひとつの命と一緒に暮らすこと心構えを教えてくれる作品でもあります。ぜひご覧ください。「のこ」の芝居にも注目してください。ワン！

（文＝リアルサウンド編集部）