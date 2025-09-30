ハートシードがＳ安ウリ気配、ノボノルディスク・エーエスとの提携解消がネガティブ・サプライズに ハートシードがＳ安ウリ気配、ノボノルディスク・エーエスとの提携解消がネガティブ・サプライズに

Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A.T>がストップ安の水準となる前営業日比７００円安の２５５０円でウリ気配となっている。同社は３０日、事業パートナーであったノボノルディスク・エーエスより、他家ｉＰＳ細胞由来心筋球に関する治療プログラムでの全世界を対象とする独占的技術提携・ライセンス契約について、解消するとの通知を受けたと発表。株式市場においてネガティブ・サプライズと受け止められたようだ。



ノボノルディスク・エーエスは、主力事業領域の糖尿病・肥満領域に注力する方針を示しており、戦略の見直しの一環で今回のライセンス契約の解消に至った。開発プログラム自体に起因するものではないという。ノボノルディスク・エーエスに導出していたハートシードの開発・製造・販売に関する権利と知的財産権は返還される。２５年１２月期の業績予想は修正しないとしつつ、パートナー戦略や事業戦略について今後、検討していくとしている。



出所：MINKABU PRESS