

過度な気遣いは、かえって部下を不安にさせてしまう。部下を成長させる話し方について解説する

なぜこんなに気遣いをしているのに、次々と辞めてしまうんだ……。

新任の営業所長は頭を抱えていた。この半年間で若手営業が3人も退職し、残る20代の営業たちも「辞めたい」と漏らし始めている。所長は部下にプレッシャーを与えないよう細心の注意を払ってきたつもりだった。しかし、その気遣いこそが最大の問題だったのだ。

そこで今回は、真に部下を成長させる話し方について解説する。部下との関係に悩んでいるリーダーは、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

上司の過剰な気遣いが生んだ悲劇





この営業所で起きた出来事を詳しく見てみよう。4月に就任した新しい営業所長は、前任者とはまったく違うアプローチを取った。前任者は体育会系で、高い目標を掲げて部下を鼓舞するタイプだった。

新所長は正反対だった。「部下にプレッシャーを与えてはいけない」という考えから、常にこう声をかけていた。

「大丈夫？ この数字きついよね」

「もうちょっと目標を下げようか」

「無理しなくていいからね」

彼の口ぐせは「大丈夫？」だ。若い部下たちが重圧で潰れることを防ぎたかった。だからついつい「大丈夫？」「無理しないで」を連発する。しかし、この言葉を聞いた若手たちは、まったく違う解釈をした。

「所長がこんなに心配するということは、やはり達成不可能な目標なんだ……」

「自分たちには、到底無理な目標を押し付けられているに違いない」

先輩営業たちは困惑した。彼らから見れば、今の目標は決して無理なものではない。以前はもっと高い数字を求められていた。だから先輩たちが「そんなに大したことないよ」とフォローしようとするのだが、その都度、所長はそれを「プレッシャーになる」と考え、やんわりと制するのだった。

「そんなことを言ったら、若い子たちが辞めてしまう」

「もっと丁寧に接しないといけない」

結果として、所長の「大丈夫？」という言葉が日常的に飛び交うようになった。若手たちは「自分たちは信用されていない」「このままでは成長できない」と感じるようになり、ついに「もう限界です」と次々に退職していった。

新刊『わかりやすさよりも大切な話し方』にも書いた通り、「空気」が人の判断に強い影響を与える。最初は火がついていたのにもかかわらず、上司の過度な気遣いが、水を差すかっこうになったのだ。

リーダーの不安は部下に伝染する

この状況を理解するために、ひとつの例え話を考えてみよう。

目の前に、夜道があったとしよう。街灯はあるが、それなりに暗い。しかし、周りに危険なものは特になく、ルート通りに進めば目的地に着く道だ。初めて通る人にとって、多少の不安があるのは当然だろう。

このとき、指導する人はどう声をかけるべきか。正しいアプローチはこうだ。

「この地図通りに行けば迷うことはないから大丈夫。街灯もついているし、懐中電灯もあるから足元も見える。安心して行きなさい」

このように自信をもって言えばいい。いわゆる「太鼓判を押す」という姿勢が大事なのだ。もちろん、次のように付け加えておくことも大事だ。

「何かあれば連絡して。すぐ飛んでいくから」

ところが、過度に気遣う人はこう言ってしまう。

「目の前の道は暗いよね。大丈夫？ 経験がないなら、怖いよね」

「本当に大丈夫？ 迷うこともあるかもしれないよ」

「何か大変なことが起きるかもしれない」

「もし何かあったら、無理せず引き返してきてもいいからね」

このような言葉を聞かされ続けたら、誰でも怖くなってしまう。最初は歩けると思っていた道でも、ベテランの上司から、そこまで心配されたら「もうこの道は歩けません」とへたり込んでしまうだろう。

営業所長の言葉は、まさにこの後者だったのである。

ここで重要なのは、プレッシャーそのものが悪いわけではないということだ。適度なプレッシャーは、人を成長させる原動力となる。

筋肉と同じである。まったく負荷をかけなければ筋肉は衰える。しかし、適切な負荷をかけ続けることで、筋肉は強くなっていく。ストレス耐性も同様だ。

部下を本当に育てたいなら、以下の点を意識する必要がある。

（1）適度なストレスは成長に必要である

（2）過度な気遣いは不安を増幅させる

（3）リーダーの不安は部下に伝染する

特に（3）に対して気をつけよう。リーダー自身が不安になっていると、その感情は確実に部下に伝わる。子どもに対しても同じで、親が過剰に心配していると、子ども自身も不安になってしまう。

リーダーがすべきは、部下の不安を取り除くことではない。部下が困難を乗り越えられるという確信を持って接することである。

終わりを思い描くことから始める

『7つの習慣』の第2の習慣に「終わりを思い描くことから始める」がある。これは部下指導においても極めて重要な概念だ。

リーダーは部下に目標を与える前に、その部下が成功している姿を明確にイメージしなければならない。そして、そのイメージに基づいて言葉を選ぶのである。

先ほどの夜道の例で言えば、こうなる。

「確かに初めての道で暗いかもしれない。でも大丈夫だ。もし迷ったとしても、この地図通りに進めばいい。わからないことがあれば連絡してくれ。必要なら迎えに行く。君なら一人で行ける。さあ、行ってこい」

この言葉には、相手を信頼し、成功を確信する気持ちが込められている。上司自身が、部下の成功（終わり）を鮮明にイメージングできているからだ。

営業所長も同じアプローチを取るべきだった。

「この目標は君たちなら達成できる。最初は不安かもしれないが、絶対に大丈夫。必要なサポートも用意してある。君たちがこの目標を達成する姿しか、私にはイメージできない」

このような言葉なら、部下は安心して挑戦できただろう。

本人の自信を引き出す話し方

部下への話し方は、「信頼の言葉」と「不安の言葉」に分けることができる。

【不安の言葉の例】

・「大丈夫？」

・「きつくない？」

・「無理しなくていいよ」

・「ダメだったら下げようか」

【信頼の言葉の例】

・「君ならできる」

・「やってみよう」

・「困ったときは一緒に考えよう」

・「成長が楽しみだ」

同じ気遣いでも、伝わり方はまったく違う。前者は「この人は私を信用していない」というメッセージを送ってしまう。後者は「この人は私を信頼してくれている」という安心感を与える。

リーダーの役割は、部下の不安を代弁することではない。部下が自分の力を信じられるよう、背中を押すことだ。

プレッシャーを与えない話し方とは、決して甘やかすことではない。成功への具体的な道筋を示し、本人の自信を引き出す話し方に徹することだ。データで根拠を示したほうが不安がなくなる人もいれば、感情をこめてストーリーで語ったほうがいい場合もある。上司ではなく、同じような立場の人から「大丈夫」「私も達成できたんだから」と言われたほうが安心する人もいる。

過度な気遣いは、かえって部下を不安にさせてしまう。子育ても部下育成も同じだ。「たくましく育ってほしい」と願うなら、相手に合わせて不安を取り除く話し方をしよう。

（横山 信弘 ： アタックス・セールス・アソシエイツ 代表取締役社長）