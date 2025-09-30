エヌ・ピー・シー<6255.T>が５日ぶりに反発している。２９日の取引終了後、韓国ゴサン・テック社とペロブスカイト太陽電池向け装置における業務提携を目的とした基本合意書を締結すると発表しており、これが好感されている。



エヌピーシーはペロブスカイト型太陽電池の前工程への参入を目指していることから、前工程に必要なインクジェット技術を有するゴサン社と業務提携をする。エヌピーシーの太陽電池市場における実績及び装置技術と、ゴサン社のインクジェット技術を活用することで、ペロブスカイト型太陽電池向けインクジェット塗布装置を両社で開発・製造し、国内及び米国を中心とした太陽電池メーカー向けに販売するとしており、既に提案を行っている既存顧客の米国太陽電池メーカーへの提案では、高い評価を得られているという。なお、同件による２６年８月期業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS