勤次郎<4013.T>は目先急な調整を入れているが、貸株市場を経由した空売りによる需給的な要因が大きく、２５日移動平均線との上方カイ離修正を完了した１３００円近辺の株価は、買いで対処してリバウンド妙味十分だ。



就業・人事・給与管理などの勤怠管理パッケージを主力としており、クラウドサービス事業と、顧客企業が情報システムをインストールして運用するオンプレミス事業の二刀流で展開する。クラウド型はサブスク方式で提供し高採算であるが、顧客企業側にすれば初期コストやシステム担当の人的コストがかからないことで、オンプレミスからクラウドへの移行が進む流れにある。２５年１２月期の業績予想は期中２回の増額修正を経て、営業利益が前期比７８％増の１３億円を見込むなど絶好調だ。早晩、切り返しに転じる公算大で、空売りの買い戻しを絡め戻り足も想定を上回る可能性がある。（桂）



出所：MINKABU PRESS