10時の日経平均は122円安の4万4921円、ＳＢＧが58.79円押し下げ 10時の日経平均は122円安の4万4921円、ＳＢＧが58.79円押し下げ

30日10時現在の日経平均株価は前日比122.56円（-0.27％）安の4万4921.19円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は428、値下がりは1115、変わらずは67と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は58.79円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が45.95円、ファストリ <9983>が42.17円、ＫＤＤＩ <9433>が8.51円、トヨタ <7203>が6.17円と続いている。



プラス寄与度トップはＴＤＫ <6762>で、日経平均を11.91円押し上げている。次いでコナミＧ <9766>が11.49円、中外薬 <4519>が8.31円、荏原 <6361>が6.76円、エムスリー <2413>が4.99円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位は保険で、以下、機械、医薬品、精密機器と続く。値下がり上位には鉱業、海運、石油・石炭が並んでいる。



※10時0分1秒時点



株探ニュース

