鍵、イヤホン、財布…。

毎朝、同じ探し物をする時間のロスは、本当に避けられないのでしょうか？ 強力磁石による瞬時着脱機構を備えたマグネットコネクター、「MAGtico 3.0」は、そんな疑問に1つの答えを示してくれます。

毎朝の時間ロスを磁力で軽減

「MAGtico 3.0」を使い始めると、日々小さな無駄時間を積み重ねていたことに、初めて気づくかもしれません。毎朝の5分は、年間で約30時間。失われた時間は小旅行に等しいです。

「MAGtico 3.0」は、鍵を始めとする小物の所在を、ピタッと玄関の鉄製扉にくっつけることで可視化します。

必需品になかなか定位置を設けられないという方も、「MAGtico 3.0」に吊り下げて、帰宅するなり玄関にくっつければ探し物は減りそうです。

必需品を瞬時に着脱

マグネット式のクイックリリース機構により、片手での操作も可能で、荷物を抱えたままでもスムーズに着脱できるのがポイント。必要なときは瞬時に分離し、吸着時はしっかり保持。この相反する要求を満たす磁力設計が、使い勝手の良さを支えています。

「MAGtico 3.0」では、磁石を本体に内蔵することで、従来品の課題だった磁石脱落も克服しました。第3弾として改良されたこの製品は、約2年間の使用者フィードバックを反映し、日用品としての完成度に磨きをかけているんです。

軽量設計と高耐荷重を両立

チタン（ミニ）とアルミ（ワイド）という軽量素材を採用しつつも、高い耐荷重性能を実現しているのも魅力。ミニの本体重量はわずか15g、サイズは500円硬貨ほどです。

最大耐荷重の公称値は、ミニで約2.2kg、ワイドで約3.2kg。数字だけ見ればオーバースペックにも思えるこの余裕が、活用シーンを広げています。

そう、「MAGtico 3.0」はアウトドアや作業時にも活躍し、ランタンや工具といった重いものを吊り下げるときにも安心感があるんです。

丸みを帯びたフォルムは引っ掛かりを防ぎ、携帯時の快適性も向上させています。軽さという美徳を保ちながら、実用性を犠牲にしない設計思想。随所に表れる職人の心意気がにくいですよね。

朝の慌ただしさが軽減されれば、1日の始まりがより穏やかに。小さなマグネットコネクターを使いこなして、心の余裕につなげてみてください。

「MAGtico 3.0」のプロジェクトは間もなく終了となります。気になっている方は、早めの情報チェックをおすすめします。

朝の忘れ物防止第3弾！チタン製マルチマグネットコネクターで、鍵も小物も一瞬着脱！ 2,680円 早割、一般販売予定価格より32％OFF machi-yaで見る

