AIの進化と、テック業界で最近相次ぐレイオフ。これは無関係なはずがありません。

コーダーの人材市場が冷え込んでいる現状も無視できず、ノンエンジニアでも、自動化されたアシスタントを利用してウェブサイトやプロダクトを作成することができる、いわゆる「バイブコーディング」が広まっていることも起因しているのだと思います。

AIによって組織再編を検討する企業は55%

メディア、テック、通信企業にサービスを提供しているコンサルタント会社「Source」のレポートによると、顧客のおよそ55％が、今後18か月の間に組織再編に投資する見込みであることが分かりました。これらの変化は、AIに起因しています。

AIのインパクトから逃れることは不可能で、AI導入のロードマップを持たない組織は、存在しないと言っても良く、大抵は外部からの支援を受けながら推進されています。TMT（テクノロジー・メディア・通信）の顧客も例外ではありません。ハイテク企業で議論されている上位3つの課題のうち、2つはテクノロジーに関するものでした。

最大の関心を示しているのがメディア企業で、自社の動画制作にAIのスロップ動画を入れたがっているようです。

2024年は動画生成に関するAIが大きく進歩し、特にメディア業界の注目を集めました。これは動画制作業界に大きなインパクトとなり、その先のメディア業界にも直接的なインパクトとなります。AIがメディア業界に与える影響は火を見るより明らかですが、ハイテク産業への影響もまたゲームチェンジャーとなるくらい大きなものです。

テック業界がよく標榜しがちな「ディスラプション（破壊的変化）」という言葉が、ついにシリコンバレーから現実になってきました。

とはいえAI導入はそんなに簡単ではない？

一方で、この結果は他の最近の研究結果とは少し矛盾しています。例えばMITの調査によると、企業のAI試験導入のプロジェクトのほとんどが失敗に終わったとのこと。さらに別の最近の調査では、従業員数250人以上の大企業におけるAI利用は、むしろ減少傾向にあることが示唆されています。

Source Global Research の主席コンサルタントであるトニー・マルリス氏は、The Registerに次のように語っています。

企業が直面している危機や不確実性は計画の中に含まれていて、その結果としての財務的な慎重さは、徐々により野心的な投資計画へと移行しつつあります。

Source: Source, Fortune