女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が29日にスタートし、初回の平均世帯視聴率は16・0％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）だったことが30日、分かった。個人視聴率は8・7％だった。

個人視聴率が公表された20年前期「エール」以降の朝ドラ初回視聴率は以下の通り。

20年前期「エール」＝個人11・4％、世帯21・2％

20年後期「おちょやん」＝個人10・4％、世帯18・8％

21年前期「おかえりモネ」＝個人10・6％、世帯19・2％

21年後期「カムカムエヴリバディ」＝個人9・0％、世帯16・4％

22年前期「ちむどんどん」＝個人9・3％、世帯16・7％

22年後期「舞いあがれ！」＝個人9・0％、世帯16・3％

23年前期「らんまん」＝個人8・8％、世帯16・1％

23年後期「ブギウギ」＝個人9・4％、世帯16・5％

24年前期「虎に翼」＝個人9・3％、世帯16・4％

24年後期「おむすび」＝個人9・4％、世帯16・8％

25年前期「あんぱん」＝個人8・6％、世帯15・4％

26日放送の前作「あんぱん」の最終回（第130話）の平均世帯視聴率は18・1％で同作最高を更新していた。「ばけばけ」も流れに乗って好スタートを切った。

ふじきみつ彦氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。

主題歌は男女夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」の「笑ったり転んだり」。「トキとヘブンを見守る蛇と蛙」役として、お笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」が出演する。

初回は、没落士族の娘で小学生のトキ（福地美晴）は、父・司之介（岡部たかし）と母・フミ（池脇千鶴）、祖父・勘右衛門（小日向文世）と、世をうらみ、貧しい日々を送っていた。明治の世になっても、武士の誇りが捨てられず働けない司之介は、トキが小学校で教師に言われた言葉を聞き…という展開だった。