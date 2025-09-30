シャツより“こっち”がいいかも！【GU】大人の1軍♡「高見えブラウス」

レディライクな着こなしに注目が集まっている今シーズン。デイリーに取り入れるなら、シャツより上品見えが狙える「ブラウス」がおすすめ。そこで今回は、【GU（ジーユー）】から登場したボウタイ付きブラウスをピックアップ。トレンド感もきちんと感も備わったブラウスは、1枚あればプライベートからお仕事まで幅広く活躍するかも。

顔まわりを上品に演出するボウタイ付きブラウス

【GU】「ボウタイブラウスZ」\2,290（税込）

2025年秋冬トレンドの大本命とも言えるボウタイ付きのブラウス。ボウタイはそのまま垂らしたり、リボン結びにしたり、アレンジを楽しめるのが魅力的。落ち感のある美しいシルエットも、高見えのサポートに貢献してくれそう。フレアスカートで上品に着こなしたり、ジーンズでカジュアルに落とし込むのも◎ 秋らしいブラウンのほか、ベーシックなオフホワイトとブラックも展開しています。

シックな配色でクラシカルな大人コーデに

ほんのりと甘さのあるボウタイ付きブラウスですが、クールなパンツスタイルなら甘さがセーブされて大人もトライしやすいはず。ブラウンとグレーのシックな配色で統一すれば、トレンド感のあるクラシカルな着こなしに。黒のローファーとバッグでコーデをキリッと引き締めるのも、大人っぽく見せるポイント。女性らしさもかっこよさも備わったスタイリングは、周りから褒められるかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M