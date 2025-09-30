笑顔に喜ぶファンもいれば、鋭い視線にクラクラするファンもいる。「大和証券Mリーグ2025-26」、9月29日の第1試合にはU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が出場。入場シーンで一瞬見せた、戦いに臨む者の凛々しい表情が「やっぱきれい」「週8で瑞原さんににらまれたい」と話題になった。

【映像】キラリと光る瑞原明奈の鋭い眼光に「にらまれたい」

MVP経験もある実力者・瑞原は、昨シーズンまで4年連続3ケタプラス。これまでには「女海賊」「ゴリラ麻雀」などといった表現がされてきたが、今年はさらに運レベルがアップしたのか、裏ドラを3枚乗せた場面が既に2回もあるなど、新たに「裏3レディ」といった異名がつき始めている。

卓を離れれば、ユーモアもあり周囲に笑顔を振りまく瑞原だが、いざ試合に集中するとその表情は真剣そのもの。この日は試合前からさらに気合いが入っていたのか、カメラ目線で鋭い眼光が光ると、かわいらしいお団子ヘアのとのギャップもあってか、さらに魅力が増していた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

