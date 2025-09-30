村重杏奈、胸元大胆な姿に熱視線「二度見した」「セクシーすぎる」
【モデルプレス＝2025/09/30】タレントの村重杏奈が9月29日、自身のInstagramを更新。胸元を大胆に見せた姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】村重杏奈、美谷間くっきり大胆な姿
村重は「未だに胸のトキメキが止まらないViViの表紙ができるなんて」と雑誌「ViVi」（講談社）の表紙を飾ることを報告し、ハット姿でベージュのファー付きトップスにチェック柄スカートを合わせたコーディネートを披露。胸元が大胆に開いたスタイルで冷蔵庫の前でポーズを決めた。
また、「こんな奇跡みたいな一冊ファンの方に手渡ししたいです」と編集部に直談判したエピソードを紹介。「編集部！ザワザワ。編集長！ザワザワ」と会議の様子を再現しながら、手渡し会と記者会見の開催が決定したことを報告した。「10月25日！紀伊國屋新宿本店です！」と呼びかけ、「実物、、引くくらい可愛いし声ばりでかいよ」（※原文ママ）と自身をアピールしている。
この投稿に、ファンからは「セクシーすぎる」「二度見した」「綺麗で可愛い」「スタイル良い」「絶対行きます」「表紙おめでとう！」「絶対に会いに行くよ」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
