ブラッシングをされるのが全く苦にならないのか、ブラッシング中の表情を見てみると…。あまりにも無気力すぎる姿が可愛いと、大きな注目を集めています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で1.1万回以上も再生され、高評価も1300件を突破。投稿には、「お顔の無気力さがマヌルネコみあって可愛い」などのコメントが寄せられています。

【動画：ブラッシングされる猫→あまりにも『無気力な様子』が可愛すぎる】

ブラッシング、どんとこいにゃ！

TikTokアカウント「ぴにゃん」に登場したのは、猫の「ピノ」ちゃん。保護猫出身のピノちゃんは、とっても甘えん坊で嫉妬深い女の子です。

今回、飼い主さんが投稿したのは、そんなピノちゃんのナイトルーティン。ルーティンとして飼い主さんからブラッシングを受けるピノちゃんは、全く抵抗する素振りも見せないお利口さんなのだとか。時折、ブラッシングを嫌がる猫ちゃんも見ますが、ピノちゃんは「好きにしていいにゃ」と言わんばかりに、無気力感丸出しだったといいます。

無抵抗すぎて、もはやぬいぐるみ

右手や左手を上げさせられても抵抗せず、素直にブラッシングに応じるピノちゃん。その姿はまるでぬいぐるみのようで、あまりの愛おしさに飼い主さんも胸キュンせずにはいられないそうです。

無防備すぎるピノちゃんに、飼い主さんも「こんなされるがままでいいの？」と疑問に思うこともあるそう。とっても甘えん坊なピノちゃんは、飼い主さんのことを信頼していて、いっぱい甘えられるのが嬉しいのでしょう。ブラッシングの姿からウットリしているのが伝わってきて、とても癒やされます。

最後までお利口さんのピノちゃん

その後もピノちゃんは、されるがままにブラッシングされていたそう。終わるころにはとても満足げな表情をしていたそうで、飼い主さんもピノちゃんも幸せな時間だったことでしょう。

無気力なピノちゃんが可愛すぎて、飼い主さんは「ずっとブラッシングしてあげたくなる」のだとか。とてもお利口さんにブラッシングを受けて、飼い主さんの心を鷲掴みにするピノちゃんなのでした。

投稿を見たTikTokユーザーからは、「何回もいいねしちゃうくらいかわいい」「可愛すぎて、ずっとブラッシングしてあげたくなっちゃう」「きゃわたん」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ぴにゃん」では、甘えん坊すぎるピノちゃんの可愛らしい姿がたくさん投稿されています。

ピノちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ぴにゃん」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。