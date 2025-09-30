おしゃべりな猫のちくわくん。ちくわくんに呼ばれて、飼い主さんがついていくと…？動画には「めっちゃ上手にお喋りしてて可愛すぎです」「上手におねだりできましたｗ」等のコメントが寄せられ49万回以上再生されているようです。

【動画：猫に呼ばれてついて行ってみた結果…】

呼ばれてついていくと…

TikTokアカウント「保護猫ちくわ」に投稿されたのは、ちくわくんのある日の様子です。ある日、ちくわくんは飼い主さんに呼びかけるように鳴いてきたそう。

飼い主さんは、「きて～！」というような鳴き方のちくわくんについていってみることにしたといいます。部屋の中を歩いていくちくわくん。ついていくとテレビの前へ…。

まさかのお願い

テレビの前に到着したちくわくんは、飼い主さんの顔を振り返って「にゃっにゃっ」と鳴き、何かを伝えたい様子だったそう。ちくわくんはテレビ台の上に前足を置き、何かを待っている様子だったのだとか。

「まさか…猫用動画が見たいアピール…？」と思った飼い主さん。お願いするように鳴いているちくわくんは、どうやら動画が見たくて飼い主さんを呼んだようです。

猫用動画で遊ぶちくわくん

飼い主さんがテレビに猫用動画を映してあげると、ちくわくんはさっそく遊び始めたそう。テレビにねずみが映ると、テレビがゆれるほど一生懸命猫パンチしていたといいます。

お願い上手でお喋りなちくわくん、これからも可愛い日常のワンシーンを見せてくれそうですね。

ご紹介した投稿は49万回以上再生され「催促するなんて可愛い！」「めっちゃ上手にお喋りしてて可愛すぎです」「ここまで催促されると‥たまらん」等のコメントが寄せられ、お喋り上手なちくわくんが可愛すぎるとの声が多く寄せられていたようです。

TikTokアカウント「保護猫ちくわ」では、ちくわくんと飼い主さんのほのぼのとした日常の様子が投稿されています。お喋り上手なちくわくんの鳴き声が可愛くて癒されると話題です。

写真・動画提供：TikTokアカウント「保護猫ちくわ」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。

