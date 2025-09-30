☆ＤｅＮＡ―ヤクルト（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝ケイ、ヤクルト＝山野

ＤｅＮＡは今季限りで２１年から５シーズン指揮を執った三浦大輔監督が辞任。これまで７１３試合の指揮を執り、通算３４２勝３４１敗３０分けの勝率・５０１。残り試合はあと２となっており、３０日のヤクルト戦で勝てば１試合を残して５割超えが確定する。逆にここから２連敗すると５割を切ることになる。

三浦監督の５シーズンの成績は以下の通り。

年 勝利― 敗戦 引分 勝 率

２１ ５４― ７３ １６ ・４２５

２２ ７３― ６８ ２ ・５１８

２３ ７４― ６６ ３ ・５２９

２４ ７１― ６９ ３ ・５０７

２５ ７０― ６５ ６ ・５１９

通算 ３４２―３４１ ４０ ・５０１

残り２試合で１勝すれば勝ち越しが決定する。３０日に早々と指揮官の通算での勝率５割以上を決められるか。

（その他のカード）

☆巨人―中日（１８：００・東京ドーム）巨人＝田中将、中日＝マラー

☆ロッテ―楽天（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝美馬、楽天＝岸

☆ソフトバンク―日本ハム（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝伊藤、日本ハム＝福島

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順