【ＮＰＢきょうのみどころ】今季限りで辞任のＤｅＮＡ・三浦監督が通算５割超えなるか ＤｅＮＡ残り２試合で１勝すれば番長勝ち越し
☆ＤｅＮＡ―ヤクルト（１８：００・横浜）ＤｅＮＡ＝ケイ、ヤクルト＝山野
ＤｅＮＡは今季限りで２１年から５シーズン指揮を執った三浦大輔監督が辞任。これまで７１３試合の指揮を執り、通算３４２勝３４１敗３０分けの勝率・５０１。残り試合はあと２となっており、３０日のヤクルト戦で勝てば１試合を残して５割超えが確定する。逆にここから２連敗すると５割を切ることになる。
三浦監督の５シーズンの成績は以下の通り。
年 勝利― 敗戦 引分 勝 率
２１ ５４― ７３ １６ ・４２５
２２ ７３― ６８ ２ ・５１８
２３ ７４― ６６ ３ ・５２９
２４ ７１― ６９ ３ ・５０７
２５ ７０― ６５ ６ ・５１９
通算 ３４２―３４１ ４０ ・５０１
残り２試合で１勝すれば勝ち越しが決定する。３０日に早々と指揮官の通算での勝率５割以上を決められるか。
（その他のカード）
☆巨人―中日（１８：００・東京ドーム）巨人＝田中将、中日＝マラー
☆ロッテ―楽天（１８：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝美馬、楽天＝岸
☆ソフトバンク―日本ハム（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝伊藤、日本ハム＝福島
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順