¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î£É£Í£Á£Ì£Õ¤¬·»¡¦ÆóÀéæÆ¡Ê¤Ë¤Á¤«¡Ë¤µ¤ó¤Î·ëº§¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ä»×¤¤½Ð¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£¹·î£±£¹Æü¤Ï»ä¤Î£³£¶ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£¤½¤·¤Æ¿ôÆü¸å¤Ï·»¤Î·ëº§¼°¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¿§¤ó¤ÊÊý¤Ë¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢·»¤ÎÀ²¤ì»Ñ¤äÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¤Ç»õ¤¬È´¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥¸¥ß¡¼ÂçÀ¾¤Î»Ñ¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÆóÀéæÆ¤¯¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ö¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²¿Í¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë½÷Í¥¡¦ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Ï¥É¥é¥Þ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÉþÉôÀ²¼£¤µ¤ó¡Ê£±£¹£¸£·Ç¯¤Ë»àÊÌ¡Ë¤È·ëº§¤·Ä¹ÃË¤ò½Ð»º¡£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È£±£¹£¸£¸Ç¯¤ËºÆº§¤·¡¢£¸£¹Ç¯¤Ë£É£Í£Á£Ì£Õ¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢£¹£²Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃÝ¤Ï£¶·î¤Ë£Î£È£Ë¥é¥¸¥ªÂè£±¡ÖÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Î¡È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¡É¡×¡Ê¿åÍË¡¦¸á¸å£¹»þ£µÊ¬¡Ë¤Ç¡Ö¤ª¸«¹ç¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡£¤È¤Æ¤â¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª¾î¤µ¤ó¡¢£²£°Âå¤Î¤ª¾î¤µ¤ó¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÙ¤á¤Ç¤¿¤¯·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡££²£´Æü¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÄ¹ÃË¤¬µó¼°¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤µ¤ó¤Þ¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¡££Ó£Î£Ó¤Ç¡ÖÂ©»Ò¤Î·ëº§¼°¡¢½ÐÀÊ½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿»ä¤ÎÊì¤ÈÂ©»Ò¤ÎÉã¤Î¼Ì¿¿¤â¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿ÉþÉô¤µ¤ó¤äÊì¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£