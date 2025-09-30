ハローキティやシナモロールがチーズに、「フィラデルフィア」「クラフト 切れてるチーズ」サンリオの限定コラボが10月初旬発売
森永乳業のチーズブランド「フィラデルフィア」「クラフト 切れてるチーズ」が、サンリオの人気キャラクターとコラボレーションした数量限定パッケージ商品を、2025年10月初旬より全国で発売する。
【写真】チーズをかかえるポムポムプリンにマイメロ…かわいすぎるサンリオぬいぐるみ
今回のコラボは、「フィラデルフィア」が日本発売55周年、「クラフト 切れてるチーズ」が発売35周年というアニバーサリーイヤーを記念して実現。コラボパッケージには「ハローキティ」「シナモロール」「マイメロディ」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」といったおなじみのキャラクターたちが描かれており、ファンにとっては見逃せない内容となっている。
発売にあわせて、10月1日から「アニバーサリーキャンペーン 〜コラボパッケージでお祝いしよう〜」も実施される。対象商品を2点購入し応募すると、サンリオキャラクターズのオリジナルぬいぐるみ（全3種・各50人）、またはマスコット（全5種・各30人）が抽選で当たる。キャンペーン期間は11月30日まで。
対象商品には、「フィラデルフィアクリームチーズ（200g）」「フィラデルフィア6P」シリーズ、「クラフト 切れてるチーズ」シリーズなどが含まれ、いずれも全国のスーパーマーケットや一般小売店で順次展開される。
世界No.1クリームチーズブランドとして知られる「フィラデルフィア」と、サンリオの人気キャラたちとタッグを組んだ今回の限定コラボ。アニバーサリーイヤーにふさわしい華やかな展開となりそうだ。
