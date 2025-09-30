ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が29日（日本時間30日）、本拠ドジャースタジアムで行われたワイルドカードシリーズ（WCS、3回戦制）の前日会見に臨み、佐々木朗希投手（23）のロースター入りに言及した。

佐々木はシーズン最終盤に救援としてメジャー復帰し、2試合、計2イニングを投げ、1安打無失点、4奪三振とブルペンから力を発揮した。この日の前日練習でキャッチボールで強めに投げ込むなどし、最終調整した。

指揮官は佐々木のロースター入りについて「私はロースターには入ると思っています。そう予想しています」とし「ただ、まだ最終決定はしていません」と含みを持たせたもののほぼ当確と語った。

そして「これまでの大舞台での投球ぶりは信頼できるものです。もちろん、どんな役割になるかは分かりませんが、ここ数回の登板、さらに3Aでの投球も、シーズン序盤とはまったく違う内容でした」と復調していると期待を寄せた。

また、先発陣は山本を筆頭にスネル、グラスノー、カーショー、大谷と豪華な顔ぶれが揃うが、故障などもあり170イニングを超えたのは山本だけということも「利点だと思う」と語り「他の投手たちは疲弊していない。ポストシーズンは強度が高いので、残っている“弾丸”が多いのはプラス」と前向きに捉えた。