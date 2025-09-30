長澤まさみ、美脚際立つドレッシーショット披露 ファンもん絶「ビジュ神です」「凄く映えますね」
俳優の長澤まさみ（38）が、9月30日までに自身のインスタグラムを更新し、赤のセットアップを着こなしたドレッシーな姿を披露した。
【写真】圧巻の美脚！ドレッシーショットを披露した長澤まさみ
公開された写真では、真っ赤なジャケットとパンツに赤いハイヒールパンプスを合わせ、椅子に座ったポーズで美脚を際立たせた1枚を投稿。もう1枚はチェック柄ジャケットにデニムを合わせたクラシカルなコーデで、異なる雰囲気を見せている。
この投稿にファンからは「凄く映えますね。さすがです」「ビジュ神です」「1枚目の美脚は最高」「まさみちゃんの美脚憧れます」「綺麗なお御足ですねぇ」と絶賛の声が相次いで寄せられた。
