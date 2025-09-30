「男子テニス、木下グループ・ジャパン・オープン、シングルス準決勝」（２９日、東京・有明テニスの森公園）

世界ランキング１位のカルロス・アルカラス（スペイン）が同１２位のカスパー・ルード（ノルウェー）に３−６、６−３、６−４で逆転勝ちした。

試合前には卓球女子で３大会連続五輪メダリストの石川佳純さんがコイントスを務めた。両選手がネットを挟んで審判の注意を聞いている間、ネットの横で待っていた石川さんは、審判がルードにコインの表裏どちらを選ぶか聞く前にコインを上に弾いてしまい、「ノーノーノー」と制止される場面も。おっとっととコインの着地前にキャッチした石川さんが照れ笑いを浮かべると、場内に笑いが起きたが両選手はリラックスしたようなやさしい笑顔で見守った。

この場面はＳＮＳでも話題になり「石川さん、可愛いしアルカラスルードのリアクションも可愛い」「めっちゃお茶目 朝から笑顔にさせてもらいました！」「試合前の和やかな雰囲気がなんか好き 石川佳純さんはもちろん、みんな（審判含む）リアクション可愛い笑」「石川佳純のコイントスキャンセル面白かった」などとコメントが寄せられた。