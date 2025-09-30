「最悪の決断だった」インドの政治集会で雑踏事故、子ども10人含む41人死亡　政治家へ転身した人気俳優が主催　2.7万人が集結

インド南部で27日、政治家に転身した人気俳優が主催した政治集会で、雑踏事故が発生した。子ども10人を含む41人が死亡し、約100人が負傷した。演説開始が大幅に遅れ、群衆が長時間過密状態で押し合う中で、事故が発生した。地元政府は、犠牲者家族に補償を行うとしている。

演説開始に大幅な遅れ…群衆が長時間の過密状態に

インド・タミルナド州で27日、群衆が演説用のトラックを取り囲んでいる。

インド南部で選挙運動中の俳優が開催した政治集会で、41人が死亡する雑踏事故が起きた。

27日、インド南部のタミルナド州で政治集会が行われた。開催したのは、地元の人気俳優から政治家に転身したビジャイ氏だ。ビジャイ氏のトラックを取り囲むように群衆が集まり、押し合いへし合いし、人が波打つように動いている。近くの建物の屋根など、高い所に上っている人の姿もあった。

この集会で、ビジャイ氏の登場予定は正午だったが、演説が始まったのは午後7時を過ぎていたという。

この長時間にわたる過密状態の中で、雑踏事故が発生し、救急車が群衆をかき分けるように駆けつけていた。

被害者の母：

彼らは安全な場所にいて、すぐ戻ってくると言っていた。彼らは10月に結婚する予定でした。でも2人とも亡くなってしまった。

地元メディアによると、子ども10人を含む41人が死亡、約100人が負傷した。

被害者の親族：

兄には、2人の子供がいる。上の子は亡くなり、下の子は行方不明だ。兄の奥さんは集中治療室にいる。どうしたらいいのか分からない。

「最悪の決断だった」警備不足に指摘…地元政府が犠牲者家族に補償

事故から一夜明けた現場には、数え切れないほどのサンダルが散乱していた。

地元メディアによると、ビジャイ氏の政党は2万5000人の来場を予想しており、この予想を元に地元警察は500人を配備していたが、実際には予想を上回る2万7000人が集まっていたという。

目撃者：

政治集会で人々をここに集まらせたのは、最悪の決断でした。今、警察官はたくさんいる。もし27日に来てくれていたら、これほど多くの命が失われることはなかったでしょう。

地元政府は、犠牲者家族に100万ルピー、日本円で約168万円を補償するとしている。

