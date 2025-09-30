佐々木希、手作り“金目鯛の煮付け”披露 スープも紹介「私は山椒オイルをかけます」
【モデルプレス＝2025/09/30】女優の佐々木希が9月29日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。
【写真】佐々木希、本格的な手作り金目鯛の煮付け
佐々木は「今日は、金目鯛の煮付け」とフライパンで調理中の金目鯛の煮付けを公開。皮目がきれいに焼かれた金目鯛が3切れ並ぶ様子を撮影した。
さらに「野菜とお肉たっぷりのスープも 私は山椒オイルをかけます」と、人参や大根、豚肉などが入った具だくさんのスープも紹介。山椒オイルを使うという自身のこだわりも明かしている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「理想の食卓」「家庭的で素敵」「金目鯛食べたくなった」「山椒オイル気になる」といった声が上がっている。
佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】佐々木希、本格的な手作り金目鯛の煮付け
◆佐々木希、金目鯛の煮付けなど手料理披露
佐々木は「今日は、金目鯛の煮付け」とフライパンで調理中の金目鯛の煮付けを公開。皮目がきれいに焼かれた金目鯛が3切れ並ぶ様子を撮影した。
さらに「野菜とお肉たっぷりのスープも 私は山椒オイルをかけます」と、人参や大根、豚肉などが入った具だくさんのスープも紹介。山椒オイルを使うという自身のこだわりも明かしている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「理想の食卓」「家庭的で素敵」「金目鯛食べたくなった」「山椒オイル気になる」といった声が上がっている。
佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】