高石あかり、「あんぱん」今田美桜の“告白シーン”は「すさまじくかわいい！！」

女優の高石あかり（22歳）が、9月29日に放送された「あんぱん 特別編」（NHK）に出演。今田美桜とのトークで、今田に直接「（北村匠海演じる）嵩さんに告白するシーンは、すさまじくかわいい！！」と語った。



今田美桜と高石あかりによる「あんぱん」×「ばけばけ」ヒロインバトンタッチとスペシャル対談が行われ、その様子を放送。



高石が、朝ドラヒロインの先輩である今田に対して、何か質問があるかと司会に促されると、「質問ではないんですが、嵩さんに告白するシーンは、すさまじくかわいい！！」と話す。



高石は「だいたい告白で『好き』って伝えるのは、だいたいこういう響きかな？ というのが自分の中ではあるんですが、それをはるかに超えてくるピュアさとか、『2倍好き』だったの？ とか。すごくキュンとした瞬間でした」と語った。