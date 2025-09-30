バレーボール男子元日本代表で、日本バレーボール協会の川合俊一会長（62）が30日までに自身のインスタグラムを更新。超豪華メンバーの交流ショットを披露した。

「違う仕事の人達との交流！色々な話が飛び交い、楽しい夜でした」とワイングラスの絵文字と共に書き出すと、バレーボール日本代表の石川祐希（ペルージャ）と自身、俳優の谷原章介、タレントの武井壮、お笑いタレントの平野ノラとの集合ショットを投稿した。

「石川君からペルージャのチームの話も聞けて良かった 10月7日、サントリーVSペルージャ戦の解説が楽しみです」とも記した。

平野もインスタグラムに同じ写真や石川との2ショットを投稿し、石川については「長い間、日本代表を背負って戦っていただきありがとうございます！世界を魅了する日本バレーボール界の逸材！同じ日本人としてとても嬉しく誇りに思います」「あらためてプレースタイルも人間性もおったまげ世界レベルです ずっとずっと応援しています」などとエールを送った。

川合会長の投稿に、フォロワーからは「羨ましいー！祐希くんの笑顔が見れてなんだか嬉しいです」「好きな人ばっかりの集まり！」「なんて豪華なメンバー」といった反響が寄せられている。