俳優の谷原章介が３０日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、既婚部下と１０回以上ラブホテルで密会していたと認めた前橋市の小川晶市長へ「信じてますよ」と強烈皮肉。信じているからこそ、きちんと男女関係がなかったことを証明して欲しいと訴えた。

この日は、既婚部下と１０回以上ラブホ密会していた小川市長を特集。相手の男性部下は降格処分となったものの、市長自身は辞職する意思は現時点では示していない。

これに谷原は「相談していたお相手が降格になってしまいましたよ」と言い、武田鉄矢は「なんと申し上げていいのやら」と困り顔。谷原は「あれだけきちんと会見の時に、十数回行きましたと正直に言って、（男女の）関係はないと言っている」とし「小川さんは弁護士ですよ。僕は信じてますよ」と言った。

そして「だからじゃあ、ちゃんと１０回も行ったのに、男女の関係じゃないってことをきちんと証明してほしい」と訴え。岩田明子氏も「悪魔の証明ですけどね。証明しないと」と言い、谷原は「でないと、市民は納得しない」ときっぱり。最後にもう一度「信じてます」と繰り返していた。