SEVENTEENとbibigoが贈る♡新橋ポップアップが開催！

グローバル韓食ブランド「bibigo」と、世界で活躍するSEVENTEENがコラボレーションした体験型ポップアップ「bibigo｜SEVENTEEN MARKET」がついに新橋に登場します。2025年10月2日から12月24日までの期間限定で開催される本イベントは、撮影や食事、メッセージウォールなど、来場者が一緒に空間を作り上げていく新感覚のマーケット。推し活はもちろん韓国好きの方にもおすすめ！

7つのゾーンで推し活を満喫

会場にはSEVENTEENとbibigoの世界観を堪能できる7つのゾーンが登場。

「Start With SEVENTEEN」では入口から特別な空気感に包まれ、「New Arrival Frame」では11月に発売される新商品のパッケージと記念撮影が可能です。

さらに、冷凍・冷蔵商品が並ぶ「Frozen＆Chilled Zone」や、来場者のメッセージで完成していく「ハートの壁」など、訪れるたびに楽しめる仕掛けがいっぱい。

ファンとSEVENTEENが一緒に創る特別な空間になっています。

ここだけのイートインメニュー

「bibigo｜SEVENTEEN Table」では、韓国料理を気軽に楽しめるイートインメニューが用意されています。

ランチタイム限定の「ブンシクセット（880円）」や、ディナーには「王マンドゥラーメン（990円）」「キンパサムセット（1,650円）」など、フードも充実。

ドリンクでは「bibigoラテ（605円）」や「ゆずスムージー（660円）」などもラインアップ。

さらに、4,000円以上の購入でSEVENTEENメンバーのオフショットが詰まったスナップフォトのプレゼントもあり、ファン心をくすぐります♡

先行展示＆限定グッズに注目

11月に登場予定のコラボ新商品は「Debut Display」で先行展示。会場に足を運んだ人だけがいち早く見ることができる特別なラインアップです。

さらに、メンバーと並んで撮れる大型商品模型のフォトスポットも設置されており、ここでしか体験できない“推しと一緒の瞬間”を残せます。

来場者限定で体験できる特典や演出は、ファンなら見逃せないポイントです。

SEVENTEENと創る特別なひとときを

「bibigo｜SEVENTEEN MARKET」は、ファンとSEVENTEENが一緒に空間を完成させる特別な体験型イベント。撮って食べて集めて楽しむ新しい推し活スタイルは、訪れるたびに心を満たしてくれるでしょう。

推しと同じ時間を過ごすような感覚を楽しみたい方は、ぜひ期間中に足を運んでみてください。特別な思い出が、あなたの日常をもっと輝かせてくれるはずです♡