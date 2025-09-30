現実にいたら会ってみたい『鬼滅の刃』の柱メンバーランキング！ 2位「宇髄天元」を抑えた1位は？
7月18日より大ヒット上映中の「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」。鬼殺隊最高位の強さを誇る9人の柱たちが現実の世界にいたら、そのオーラを感じるだけで感動しそうです。
All About ニュース編集部は9月17日、全国10〜60代の男女262人を対象に「『鬼滅の刃』柱メンバー」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「現実にいたら会ってみたいと思う『鬼滅の刃』の柱メンバー」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、音柱の宇髄天元です。身長198cmの恵まれた体格と抜群のルックスが特徴で、忍の家系でありながらド派手な音の呼吸の使い手。
兄貴分的な存在で、くの一である3人の妻たちを平等に愛する愛妻家でもあります。普段は額当てで髪をまとめていますが、髪を下ろした姿はさらにイケメンだと評判です。
回答者からは「イケメンだから。嫁になりたい」（20代女性／京都府）、「ムキムキでかっこよくてキラキラしている姿を見てみたいからです」（30代女性／広島県）、「派手に目立つので、アイドルとかになってそう」（40代男性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、煉獄杏寿郎です。明朗快活な性格で、強い信念を持つ熱い生き様が多くのファンに支持されています。
黄色と赤の派手な髪色に太眉、力強いまなざしなど、頼もしいビジュアルも印象的。時には話がかみ合わなかったり、さつまいものみそ汁が好物だったりと、ギャップのある一面も含めて目が離せない存在です。
回答コメントでは「明朗快活で優しくて強いのでついていきたくなるから」（50代女性／愛知県）、「実際に、列車の中で駅弁食べながらうまい！を聞いてみたいから」（40代女性／長崎県）、「見た目も鮮やかな色で気になるしとした性格も見てみたい」（30代女性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の筆者：くま なかこ プロフィール
編集プロダクション出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
