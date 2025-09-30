「ナンバープレートにしたい」と思う福井県の地名ランキング！ 「越前市」「福井市」に並んだ同率1位は？
All About ニュース編集部は9月2〜3日の間、全国10〜60代の男女238人を対象に、「あったらうれしいナンバープレートの地名」に関するアンケートを実施しました。本記事ではその中から、「ナンバープレートにしたいと思う福井県の地名」ランキングを紹介します！
【9位までの全ランキング結果を見る】
歴史と伝統文化、そして自然が調和した街、越前市。NHK大河ドラマの舞台にもなり、紫式部ゆかりの地としても注目を集めています。越前和紙や越前打刃物といった伝統工芸の里であり、職人技を間近で見学・体験できます。紫式部公園や猫寺、越前そばなど、歴史、文化、食を巡る多様な旅が楽しめるのも魅力の1つです。
回答者からは、「名前の響きがいいから」（40代男性／福岡県）、「越前ガニや伝統工芸のイメージがあり、食文化や地域の魅力を表現できるから」（40代女性／埼玉県）、「美味しいものがたくさんあって誰でも知っていそうな市だから」（30代女性／大阪府）、「福井らしい地名で人気が出そう」（30代女性／福岡県）といった声が寄せられました。
「恐竜王国」として知られ、駅周辺で恐竜のモニュメントが楽しめる一風変わった都市、福井市。越前海岸の絶景や、春の足羽川（あすわがわ）桜並木など四季折々の自然を満喫しながら、越前おろしそばやソースカツ丼といったこの土地ならではのグルメが堪能できます。
回答者からは、「福井県の中心地であり、県名と同じなのでわかりやすいと思うから」（30代男性／富山県）、「県庁所在地でわかりやすく、海・山・歴史といった地域の魅力を象徴できる地名」（20代男性／静岡県）、「福井県の中心都市名で都会的でかっこいいと思うからです」（60代女性／愛知県）、「恐竜などがあるからです」（20代女性／愛媛県）などのコメントが寄せられました。
先に紹介した2つの地名に比べるとあまり知られていないかもしれませんが、多くの魅力がある街です。「関西の奥座敷」と称されるあわら温泉をはじめ、各宿が源泉を持つ良質な温泉が自慢。日本海や北潟湖などの豊かな自然に恵まれ、美しい景観や新鮮な海の幸、フルーツなどが楽しめます。新幹線が停車するようになり、アクセス良好な暮らしやすい街です。
回答者からは、「ひらがな表記が可愛いから」（30代女性／島根県）、「温泉所で有名なのと、平仮名の地名も可愛い」（40代女性／岐阜県）、「ひらがなで読みやすく、記憶に残りやすいから」（30代男性／大阪府）、「気になる場所です」（30代女性／北海道）というコメントが寄せられました。
※コメントは全て原文ママです
この記事の執筆者：
斉藤 雄二
新潟出身、静岡在住の元プロドラマー。ライター執筆歴は約8年。趣味は読書とフィットネスとfiat500でドライブに出かけること。最近はeSportsの試合観戦が楽しみです。メインMCを担当するPodcast番組「だいたい二畳半｜ホントは面白い住まいの話」をSpotifyやApplePodcastで配信中！
(文:斉藤 雄二)
同率1位：越前市／33票
同率1位：福井市／33票
同率1位：あわら市／33票
