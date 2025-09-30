¤Ò¤í¤æ¤¡ß¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¡¦ÎëÌÚµªÇ·¤Î¥·¥ó¡¦¿Ê²½ÏÀ©¡Ö¿Ê²½¤Î²áÄø¤ÇDNA¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¡Ø°äÅÁ»Ò¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¸Ì¿¸½¾Ý¤ÎËÜ¼Á¡×¤È¸ì¤ëÎëÌÚµªÇ·ÀèÀ¸
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¼Ô¤ÎÎëÌÚµªÇ·ÀèÀ¸¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤¿9²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
¿Ê²½À¸ÂÖ³Ø¤È¤¤¤¦¤È¡¢À¸Êª¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏDNA¤Î¤³¤È¤â¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤ÎÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤òÎëÌÚÀèÀ¸¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ö¡ö¡ö
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡ÀèÀ¸¤Î¤ªÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÀ¸Êª¤Ï¿Ê²½¤Î²áÄø¤ÎÃæ¤ÇDNA¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤âÃ»¤¤¤Û¤¦¤¬¸úÎ¨ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡É¬Í×¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë¤È¤¤Î¥ß¥¹¤â¸º¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡£
ÎëÌÚµªÇ·¡Ê°Ê²¼¡¢ÎëÌÚ¡Ë¡¡¼Â¤ÏÀ¸Êª¤Î¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢ÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤È¡Ö°äÅÁ»Ò¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸úÎ¨ÎÉ¤¯Ê£À½¤µ¤ì¡¢¼¡À¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤ÎÎò»Ë¤È¤â¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡ÖDNA¤¬¤ä¤¿¤é¤ÈÄ¹¤¯¤Ê¤ë¡×ÌäÂê¤Ë¤â²¿¤«°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡¤Ï¤¤¡£DNA¤ÏÊ¬»Ò¤¬Ä¹¤¯Ï¢¤Ê¤Ã¤¿¹½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë°äÅÁ»Ò¤¬»¶¤é¤Ð¤Ã¤ÆÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢°äÅÁ»Ò¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥é¥Ë¥ó¤òºî¤ë¡×¡ÖÌÜ¤Î¿§¤ò·è¤á¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÉôÊ¬¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¥¬¥é¥¯¥¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯DNA¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ê¤¼¡¢¤½¤Îà¥¬¥é¥¯¥¿á¤ÎÉôÊ¬¤Ï¾Ã¤¨¤º¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢µ¡Ç½¤ò»ý¤Ä½ÅÍ×¤Ê°äÅÁ»Ò¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¼¡À¤Âå¤Ë¥³¥Ô¡¼¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ã¤ÆÀ¸Êª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌµ°ÕÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ö¸úÎ¨°¤¤¤«¤é¤ä¤á¤è¤¦¡×¤ÈÀ©¸Â¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¤ÏÆ¯¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡¤½¤³¤¬¿Ê²½¤ÎÌÌÇò¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡Ö¸ÄÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸úÎ¨¡×¤È¡Ö°äÅÁ»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¸úÎ¨¡×¤¬É¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö°äÅÁ»Ò¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤ò¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬À¸Ì¿¸½¾Ý¤ÎËÜ¼Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤ò»ß¤á¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÏÆ¯¤¤Ë¤¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥Ç¥Õ¥é¥°¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢ÃÇÊÒ²½¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ÏÀ°Íý¤·¤Æ¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÀäÂÐ¤Ë¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤ÆÁÇ¿Í¹Í¤¨¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÀ¸Êª¤Î¿Ê²½¤Î²áÄø¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ï¤¢¤Þ¤êÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÅ¬¼ÔÀ¸Â¸¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é°ìÈÌÅª¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸Êª¤¬´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ã¤·¤¤¶¥Áè¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤ë»Ñ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¼Â¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬ÉáÃÊ»È¤¦Å¬¼ÔÀ¸Â¸¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¾¯¤·Âç¤¶¤Ã¤Ñ¤ÊÉ½¸½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À¸Êª¤¬´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¼«Á³ÅñÂÁ¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Ê²½¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡Ö°äÅÁ»Ò¤¬¤¤Á¤ó¤È¼¡À¤Âå¤ËÅÁ¤ï¤ë¤«¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¸ÄÂÎ¤ä¼ï¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏÆó¤Î¼¡¤Ç¡¢DNA¤Ë¤Ï¥à¥À¤¬Â¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ê¤ó¤À¤«¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£DNAÍÍ¤È¤¤¤¦°ìÉô¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤¬¥Ö¥¯¥Ö¥¯¤ÈÈî¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½îÌ±¡ÊÀ¸Êª¡Ë¤¬É¬»à¤ËÆ¯¤¤¤ÆÀÇ¶â¤òÇ¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ó¤Ç¡¢½îÌ±¤Ï¸¢ÎÏ¼Ô¤Ë¤ÏµÕ¤é¤¨¤º¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÈîÂç²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ê¤ó¤È¤âÈéÆù¤ÇÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤Î»ëÅÀ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢À¸Êª³Ø¼Ô¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥É¡¼¥¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¡ÖÍø¸ÊÅª¤Ê°äÅÁ»Ò¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤Ç¤¹¡Ê1976Ç¯¤Ë½ñÀÒ¡ØÍø¸ÊÅª¤Ê°äÅÁ»Ò¡Ù¤¬È¯Çä¡Ë¡£Èà¤Ï»ä¤¿¤ÁÀ¸Êª¤Î¸ÄÂÎ¤Ï°äÅÁ»Ò¤Î¾è¤êÊª¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î°äÅÁ»ÒÃæ¿´¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢DNA¤Î¹½Â¤¤¬²òÌÀ¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤ÇÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢¤³¤Î»ëÅÀ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡£
¤Ò¤í¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿°ÕÌ£¤Ï¡¢°äÅÁ»Ò¤ò¸åÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¡×¤È¤¤¤¦¿È¤â¤Õ¤¿¤â¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÎëÌÚ¡¡¤Ç¤â¡¢À¸Êª³ØÅª¤Ê»ö¼Â¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²ò¼á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤òÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÊªÍý³Ø¤äÅ·Ê¸³Ø¤ÎÈ¯¸«¤Ã¤Æ¡¢¡Ö±§Ãè¤Î²Ì¤Æ¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Ø¤§¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è¤È¤ÏÄ¾ÀÜ´Ø·¸¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢À¸Êª³Ø¤ÎÈ¯¸«¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ¸ºßÍýÍ³¤Ï¡¢°äÅÁ»Ò¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤«¡Ö¤½¤ÎÅØÎÏ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ¸Â¸¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤ÎÌµ°ÕÌ£¤µ¤Þ¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¿Í¤¬À¸¤¤ë¤³¤È¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë½¡¶µ¤Î¶µ¤¨¤Ê¤É¤â¡¢³ØÌäÅª¤Ë¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇÈÝÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¼¼«Ê¬¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¿Ê²½¤ä°äÅÁ»Ò¤Î»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö¤¨¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤ËÀ¸Êª³ØÅª¤Ê¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢È¿È¯¤âÂç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤Ï¤¤¡£¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÏÈó¾ï¤Ë¸í²ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥É¡¼¥¥ó¥¹¤Î¡ØÍø¸ÊÅª¤Ê°äÅÁ»Ò¡Ù¤ÏÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë»ä¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤âÆñ¤·¤á¤Ç¡¢¹â¤¤²Ê³Ø¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤½¤Î¿¿°Õ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤í¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡Ö²Ê³Ø¤ÇÀ¤³¦¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò²òÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æ±°Õ¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¿Ê²½ÏÀ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì°Ê¾å¡¢¸¦µæ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¹ñ¤ä¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¶µ¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤Ï¤¤¡£¥É¡¼¥¥ó¥¹¤âËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¸å¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï²¤ÊÆ¤Û¤ÉÁÏÂ¤ÏÀ¤Î±Æ¶Á¤Ï¶¯¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç·ã¤·¤¤ÈãÈ½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡£
¤Ò¤í¡¡ÁÏÂ¤ÏÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿À¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Êª¤Î¼ïÎà¤ò¸½ºß¤Î·Á¤ÇÁÏÂ¤¤·¤¿¤È¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤ò¥¬¥Á¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â³¤³°¤Ç¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÎëÌÚ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬À¸Êª³Ø¤ÎÃÎ¼±¤ò¿Í´Ö¼Ò²ñ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÅö¤Æ¤Ï¤á¤¿¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë´í¸±¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ÏÀ¸Êª³Ø¤È¤ÏÊÌ¤ÎÊ¸Ì®¤ÇÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿Ë¡Î§¤äÊ¸²½¡¢ÎÑÍý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤äÀ³Ê¤Ï°äÅÁ¤Ç·è¤Þ¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤È¤â´Ä¶¤Ç·è¤Þ¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢Í¥À¸»×ÁÛ¤äº¹ÊÌ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ÀÎ¤«¤éÈó¾ï¤Ë¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡ÉáÄÌ¤Î³ØÌä¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦½ã¿è¤ÊÃµµæ¿´¤Ç¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤Æ¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¿Ê²½À¸Êª³Ø¤Ï¡¢²¿¤«¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤½¤ÎÈ¯É½¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Ò²ñ¾õ¶·¤äÊ¸²½¤Ë¤Þ¤Çµ¤¤òÇÛ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ÎëÌÚ¡¡¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£¸¦µæ¼Ô¤âÉ½¸½¤ò¸í¤ë¤È±ê¾å¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¿´¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ò¤í¡¡¤ª¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤¹¤«¡©
ÎëÌÚ¡¡Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¶²¤ì¤º¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¿Í¤¬¤¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÊ¬Ìî¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÊý¤¬¿Ê²½¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Ê²½À¸Êª³Ø¤Î¿þÌî¤ò¹¤²¤ë¾å¤ÇÈó¾ï¤ËÍ°ÕµÁ¤Ê¤³¤È¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¦¤Ø¤Ø¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö
